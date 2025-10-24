PUBG Mobile Avrupa Süper Ligi Sonbahar Finalleri İstanbul'da Başladı

PUBG Mobile Avrupa Süper Ligi (PMSL) Sonbahar Finalleri'nde Avrupa ve Türkiye'nin en iyi 16 takımı hem şampiyonluk kupası hem de PUBG Mobile Global Championship yolunda puanlar için mücadele edecek.

Finaller kapsamında 200 bin dolarlık ödül havuzu için çekişmeli maçlara sahne olacak turnuva Complex İstanbul'da başladı. 13 Ekim'de başlayan çevrimiçi etapların ardından 17-19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen elemelerle finale kalan takımlar, İstanbul'daki 3 günlük büyük finalde kozlarını paylaşacak.

Tribünlerde hayranlarının, çevrim içi platformlarda ise milyonlarca izleyicinin takip edeceği finaller süresince İstanbul da bir oyun ve kültür festivaline dönüşecek.

Organizasyon, dünyanın en iyi espor takımlarının buluştuğu, oyuncuların tarih yazma fırsatı bulduğu sahne olarak oyunculara ilham verirken 200 bin dolarlık ödül havuzu için çekişmeli maçlara ve kıyasıya rekabete sahne olacak turnuvada takımların bir diğer hedefi ise PUBG Mobile Global Championship arenasına yükselme şansı olarak öne çıkıyor.

Tencent Türkiye Ülke Müdürü Can Gürsu, PUBG Mobile Avrupa Süper Ligi Sonbahar Sezonu Finalleri'ne ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 3 gün boyunca 16 takımın dünya şampiyonasına giden yolda mücadele edip ter dökeceğini ve buraya gelene kadar oldukça zorlu eleme etaplarını geride bıraktıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Tüm takımlara bu zorlu ve unutulmaz yolda başarılar diliyorum. PUBG Mobile Super League sadece bir turnuva değil, bu lig yılda 2 kez dünyanın farklı yerlerinde, farklı bölgelerinde aynı anda başlayan dijital gençlik kültürünün bir parçası. Finallere geçen yıl Londra ve Varşova ev sahipliği yapmıştı. Bu yıl yaz döneminde Riyad ve aralık ayında da Bangkok ev sahipliği yapacak. Avrupa ligi ile birlikte 5 bölge olarak aynı anda bölgesel şampiyonalarımızı gerçekleştiriyor ve şampiyonlarımızı seçiyor olacağız. Milyonlarca izleyici dünyanın dört bir yanında ekranları başında bu heyecana ortak olacak."

"Türkiye, yakın gelecekte dünyadaki merkezlerden biri olmaya aday"

PUBG Mobile Türkiye olarak amatör seviyeden profesyonelliğe uzanan birçok turnuva düzenlediklerini ve oyunculara kariyerlerini geliştirebilecekleri fırsatlar sunduklarına değinen Gürsu, başta Türkiye Espor Federasyonu olmak üzere tüm paydaşlarıyla birlikte daha fazla takım ve daha fazla oyuncunun yetişmesi için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ifade etti.

Gürsu, Türkiye'nin genç nüfusu ve hızla büyüyen espor ekosistemi ile yakın gelecekte dünyadaki merkezlerden biri olmaya aday olduğunu belirterek, "Biz de bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün itibarıyla Türk takımlarıyla 2 dünya şampiyonluğu, 2 Avrupa şampiyonluğu ve milli takımımızla birlikte bir dünya şampiyonluğunu PUBG Mobile dünyasında ülkemize getirmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Dünyadaki oyun sektörünün her geçen gün gelişmesinin Türkiye'ye yansımalarına ilişkin soruya Gürsu, şöyle yanıt verdi:

"Türkiye çok iyi bir mobil pazar, aynı zamanda da çok iyi oyun üreticilerimiz var. Genç nüfusumuzla birlikte zaten mobil bir ülkenin vermiş olduğu ve bize sağlanan avantajlarla birlikte ben önümüzdeki dönemlerde çok avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Aslında bizim oyunumuzun çatısı altında da bu kadar başarılı olmamızın sebeplerinden bir tanesi mobil bir ülke olmamız ve tabii ki genç bir nüfusa sahip olmamız. Bu sebeple önümüzdeki dönemlerde ben Türkiye'deki sektörün oldukça büyüyeceğini düşünüyorum çünkü çok değerli firmalarımız da var. Türkiye şu an dış kaynaklarda dünyanın merkezi olarak da anılıyor. Bu kapsamda, bu sadece bizim söylemimiz değil. Sektöre ilginin büyüdüğünü görüyoruz."