PTT AŞ, Mardin İbadethaneleri Temalı Anma Pulunu Satışa Sunduktan Sonra İlk Gün Damgası Uyguladı
PTT AŞ, 'Mardin İbadethaneleri' konulu anma pulunu ve ilk gün zarfını piyasaya sürdü. Pul ve zarf, PTT iş yerlerinde ve resmi web sitesinde satışa sunuldu.
Ptt AŞ, "Mardin İbadethaneleri" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre "Mardin İbadethaneleri" konulu 2x35 lira bedelli (45x45 milimetre boyutunda) anma pulu ile söz konusu pula ait 105 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.
Filatelik ürünlerin satışıyla birlikte Mardin PTT Müdürlüğünde "Mardin İbadethaneleri 7.11.2025 MARDİN" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.
Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi