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Prof. Dr. Uğur Özgöker: Fahiş fiyatlar ve tekelleşmeye karşı acil önlemler şart

Prof. Dr. Uğur Özgöker: Fahiş fiyatlar ve tekelleşmeye karşı acil önlemler şart
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Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği Başkanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, fahiş fiyat artışlarına karşı çözüm önerilerini sıraladı. Sahtekâr firmalara karşı boykot çağrısı yapan Özgöker, devletin ve tüketicilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği Başkanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, Haberler.com stüdyosunda Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Fahiş fiyat uygulamaları, tekel ve kartel oluşumlarıyla mücadele yöntemleri ve tüketici hakları üzerine konuşan Özgöker, sorunlara ilişkin dikkat çeken önerilerde bulundu.

"FAHİŞ FİYATLARA KARŞI TÜM KESİMLER SORUMLU"

Prof. Dr. Özgöker, fiyat artışlarıyla mücadelede hem merkezi hem de yerel yönetimlerin, tüketicilerin ve esnafın sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Sahtekâr firmaların esnaf odaları ve iş insanları dernekleri tarafından üyelikten çıkarılması gerektiğini ifade eden Özgöker, tüketicilere de bu firmaları boykot çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Uğur Özgöker: Fahiş fiyatlar ve tekelleşmeye karşı acil önlemler şart

"DENETİMLER ARTIRILMALI VE CEZALAR CAYDIRICI OLMALI"

Fiyatların kontrolsüz artışını önlemek için marketler ve pazarlarda denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini söyleyen Özgöker, "Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ticaretten men gibi yasal dayanaklar şart" dedi. Ayrıca, belediyelerin sabit pazar alanlarını genişletmesi ve çiftçilerin nihai tüketiciye doğrudan satış yapabilmesinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

"REKABETİ İHLAL EDENLERE AĞIR CEZALAR UYGULANMALI"

Rekabet ihlallerinin devlet ve vatandaş üzerinde ciddi zararlara yol açtığını ifade eden Özgöker, mevcut cezaların düşük olduğunu ve artırılması gerektiğini belirtti. Tekel ve kartel oluşumlarının kırılması için serbest piyasanın alternatif tedariklerle desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Uğur Özgöker: Fahiş fiyatlar ve tekelleşmeye karşı acil önlemler şart

"GIDADA TAKLİT VE TAĞŞİŞE TOLERANS YOK"

Taklit ve tağşiş yapanlara yönelik belediyelerin verdiği cezaların en az 5 kat artırılmasını öneren Özgöker, tüketicilerin bu tür durumları hemen şikâyet etmesinin önemine dikkat çekti. Sağlığı tehlikeye atan gıdaları ihbar edenlere ödül verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

"1982 ANAYASASI'NIN DEVLETE VERDİĞİ GÖREV YERİNE GETİRİLMELİ"

Devletin mal ve hizmet piyasalarında tekelleşme ve kartelleşmeyi önleme görevine vurgu yapan Özgöker, bu konuda atılması gereken adımları sıraladı. Marketlerin fiyat anlaşmaları yapmasının yasak olduğunu hatırlatarak, "Bu tür ihlallerden devlet de vatandaş da zarar görüyor" dedi.

Son olarak tüketicilere seslenen Özgöker, raf fiyatıyla kasa fiyatı uyuşmadığında raf fiyatının geçerli olduğunu ve bu tür durumların şikâyet edilmesi gerektiğini hatırlattı. Kaçak elektrik kullanımının da faturalara yansıdığına dikkat çeken Özgöker, tüketicilere daha bilinçli hareket etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Haberler.com / Şevval Çelik - Ekonomi
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