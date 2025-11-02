Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Altında yükseliş devam edecek

Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'ın konuğu olan Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Dünya Bankası'nın emtia raporunu değerlendirdi. Erdoğan, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde yükseliş trendini koruyacağını belirtti.

"ALTINA OLAN İLGİ DEVAM EDİYOR"

Programda küresel ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, insanların altın ve gümüşe karşı ilgisinin arttığını söyledi. "İnsanların altın ve gümüşe karşı teveccühü olduğunu söylemek lazım" diyen Erdoğan, güvenli liman arayışının bu eğilimi güçlendirdiğini ifade etti.

"ALTINDA YÜKSELİŞİN SÜRMESİNİ BEKLİYORUZ"

ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasındaki belirsizliklere rağmen, önümüzdeki bir yıl içinde altının yükseliş trendini sürdüreceğini söyleyen Erdoğan, reel piyasalarda da bunun etkilerinin hissedileceğini belirtti. "Altın ve faizlerdeki gerileme eğilimi reel piyasaya yansıyor" ifadelerini kullandı.

"YÜKSELİŞ İVMESİ ARTACAK"

Erdoğan, altın fiyatlarındaki artışın kısa vadede hız kazanabileceğini vurgulayarak, "Altında yeniden yükseliş trendinin ivmeleneceğini göreceğiz" dedi. Programda, küresel emtia piyasalarındaki dengeler ve yatırımcılar için olası fırsatlar da ele alındı.