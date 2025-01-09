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Prof. Dr. Serap Durusoy: Yoksulluk daha belirgin hal alacak

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Akademisyen - Yazar Prof. Dr. Serap Durusoy Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Enflasyonun kronikleştiğini ve alım gücünün düştüğünü belirten Durusoy, yoksulluğun daha da belirginleşeceği uyarısında bulundu.

Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Prof. Dr. Serap Durusoy, Türkiye'nin ekonomik sorunlarını ele aldı. Türkiye'de sağlık harcamalarının arttığını hatırlatan Sunucu Abdurrahman Yazıcı konuğuna, mevcut tabloda emeklilerin sorunların karışlandığını söylemenin mümkün olup olmadığını sordu.

Prof. Dr. Serap Durusoy: Yoksulluk daha belirgin hal alacak

Türkiye'de enflasyon ve emeklilik sistemiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Prof. Dr. Serap Durusoy, "Şu anda Türkiye'de emekliler gerçekten ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Ben de bir emekli devlet memuruyum. Ama şu kadarını söyleyeyim, Bağkur emeklileri yani SSGK emeklisiyle SSK ve Bağkur emeklilerinin arasında ciddi bir fark var. Emeklilerin hiçbir alanda ihtiyaçları karşılanmıyor. Ekonomi yönetiminin mali disiplin konusunda bir ısrarı var. Memur ve emekli kesimin en büyük sorunu ücretler. Enflasyon Türkiye için kronik bir sorun" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Serap Durusoy: Yoksulluk daha belirgin hal alacak

Prof. Dr. Serap Durusoy açıklamalarına şöyle devam etti: Memur ve emekli kesimin elbette ki en büyük sorunu ücretler. Zaten bu ücretlerin hem baskılanmaktan kaynaklı hem de yüksek enflasyondan kaynaklı satın alma gücündeki azalmaya bağlı olarak ciddi anlamda bir göreli yoksullukla karşı karşıya olunduğunu söyleyebilirim. Enflasyon evet bir makroekonomik istikrarsızlık bizim ülkemiz için kronik bir sorun ama bence Türkiye'nin en önemli sorunu enflasyondan öte gelir dağılımı adaletsizliği denilebilir.

Prof. Dr. Serap Durusoy: Yoksulluk daha belirgin hal alacak
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvatandaş:

yaparsa A yapar.

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