Türkiye İş Bankası tarafından kurulan endüstriyel ürün ticareti platformu Proemtia, Demir Çelik Sektör Buluşmaları'nın ilkini Kayseri'de gerçekleştirdi. Etkinlik, demir çelik sektörünün önemli oyuncuları, Kayseri Sanayi ve ticaret odalarının üyeleri ile Türkiye İş Bankası yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Endüstriyel ürün ticareti platformu Proemtia, Demir Çelik Sektör Buluşmaları'nın ilkini Kayseri'de gerçekleştirdi.

Türkiye İş Bankası tarafından kurulan endüstriyel ürün ticareti platformu Proemtia, Demir Çelik Sektör Buluşmaları'nın ilkini 6 Haziran tarihinde sektörün önemli merkezlerinden Kayseri'de gerçekleştirdi. Etkinlik, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Ahi Evran Konferans salonunda düzenlendi.

Açılış konuşmalarını Proemtia Genel Müdürü Umut Feyzioğlu ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitçi'nin yaptığı etkinlik, demir çelik sektörünün önemli oyuncuları, Kayseri Sanayi ve ticaret odalarının üyeleri ile Türkiye İş Bankası yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Proemtia Genel Müdür Yardımcısı Barış Aksoy, Proemtia platformunun kullanımı, satıcılara ve alıcılara sağladığı fonksiyonel ve finansal avantajları aktardı.

Moderatörlüğünü Dr. Barış Esen'in üstlendiği "Demir Çelik Sektöründeki Paydaşların Satın Alma Kararları" konulu panelde, KMC Group Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren, 3K Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Püsküllü, Fişekçioğlu Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Fişekçioğlu ve Proemtia Satış ve İş Geliştirme Direktörü Nedim Yalt sektöre ilişkin güncel gelişmeleri ve satın alma kararlarını etkileyen faktörleri değerlendirdi.

Demir Çelik Sektörü buluşmalarında, Ekonomist Murat Sağman küresel piyasalar ve Türkiye ekonomisine dair, Yatırım Finansman Araştırma Bölümü Müdürü Serhat Kaya'nın ise demir-çelik sektörüne ilişkin güncel analizlerini paylaştı.

Kayseri'de yapılan 'Proemtia Demir Çelik Sektör Buluşmaları'nın ikincisi 13 Temmuz tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. - KAYSERİ