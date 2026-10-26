Pluxee Türkiye direktörü Berna Şamiloğlu Belçika ve Lüksemburg organizasyonuna atandı

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Pluxee Türkiye'de, İş Geliştirme, Ürün ve İş Ortaklıkları Direktörü olarak görev yapan Berna Şamiloğlu, Pluxee Belçika ve Lüksemburg organizasyonuna Ürün ve İş Ortaklıklarından Sorumlu Direktör olarak atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2019'dan bu yana Pluxee Türkiye'de görev yapan Şamiloğlu, kariyerine Pluxee'nin Belçika ve Lüksemburg organizasyonunda Brüksel merkezli olarak devam edecek.

Pluxee Türkiye'nin ürün ve iş modelinin teknoloji, dijitalleşme ve stratejik işbirlikleriyle dönüşümüne liderlik eden Şamiloğlu, yeni görevinde Pluxee'nin en büyük pazarlarından BeLux ülkelerinin ürün stratejisini yönetecek, mevcut ürünlerin yönetilmesi ve yeni ürün fırsatlarının hayata geçirilmesinden sorumlu olacak.

Pluxee'nin değer teklifini yeni sorumlu olduğu pazarlarda iş ortaklıkları geliştirerek zenginleştirmek Şamiloğlu'nun öncelikli sorumlulukları arasında yer alacak.

ODTÜ Makine Mühendisliği mezunu olan Şamiloğlu, 30 yıllık kariyerine mühendis olarak başladı. İlerleyen yıllarda ekosistem ve yeni iş alanları geliştirmeye yönelik kurumsal girişimlere ve stratejik işbirliklerine liderlik eden Şamiloğlu, 2019'da Pluxee'ye katıldı.

Girişimcilik ve teknoloji ekosisteminde mentörlük çalışmalarını sürdüren Şamiloğlu, üniversitelerde danışma kurullarında da görev alıyor.

Kaynak: AA