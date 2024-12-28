Yeni yılda plastik poşet fiyatı 50 kuruş olacak

Yıllardır 25 kuruşa satılan plastik poşete yüzde 100 zam geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, 2025 yılı için plastik poşet fiyatını 50 kuruş olarak belirledi.

2019 YILINDAN BU YANA ÜCRETLİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirildi. O tarihten bu yana market ve alışveriş merkezlerinde bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satıldı.

21 KASIM'DA TOPLANTI YAPILDI

Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 21 Kasım'da Bakanlık'ta Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı yaptı. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki toplantıda, sektör temsilcilerinin de görüşleri alındı.

POŞETİN MALİYETİ 2 LİRAYI AŞTI

Toplantıda, bir poşetin perakendecilere 1 lira 19 kuruşluk üretim ve geri kazanım katılım payı (GEKAP) ile 2 lirayı aşan maliyeti olmasına rağmen tüketiciden 25 kuruş alındığı üzerinde duruldu. Ayrıca 25 kuruş olan poşet fiyatının plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilerek, plastik poşet kullanımının arttığı vurgulandı.

POŞETİN ZAMLI FİYATI 50 KURUŞ OLDU

Komisyon toplantısında sektör temsilcilerinden alınan talepler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunuldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından 2025 yılında plastik poşet bedeli 50 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi. Karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI DA ARTTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Çevre Kanunu uyarınca alınacak geri kazanım katılım tutarlarına ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 zamla adet başına 86 kuruşa yükseldi. Katılım payı tutarları 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

2024 YILINDA 60 KURUŞ OLARAK UYGULANMIŞTI

Geri kazanım katılım payı 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren adet başına 60 kuruş olmasına rağmen tüketicilerin ödeyeceği tutar, bakanlık tarafından 25 kuruş olarak devam ettirilmişti.