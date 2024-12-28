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Yeni yılda plastik poşet fiyatı 50 kuruş olacak

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre plastik poşetlerde geri kazanım katılım payı 60 kuruştan 86 kuruşa yükseltildi. Bu kararın ardından plastik poşet fiyatının da yeni yılda zamlanarak 50 kuruş olarak uygulanacağı açıklandı.

Yıllardır 25 kuruşa satılan plastik poşete yüzde 100 zam geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, 2025 yılı için plastik poşet fiyatını 50 kuruş olarak belirledi.

2019 YILINDAN BU YANA ÜCRETLİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirildi. O tarihten bu yana market ve alışveriş merkezlerinde bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satıldı.

21 KASIM'DA TOPLANTI YAPILDI

Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 21 Kasım'da Bakanlık'ta Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı yaptı. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki toplantıda, sektör temsilcilerinin de görüşleri alındı.

POŞETİN MALİYETİ 2 LİRAYI AŞTI

Toplantıda, bir poşetin perakendecilere 1 lira 19 kuruşluk üretim ve geri kazanım katılım payı (GEKAP) ile 2 lirayı aşan maliyeti olmasına rağmen tüketiciden 25 kuruş alındığı üzerinde duruldu. Ayrıca 25 kuruş olan poşet fiyatının plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilerek, plastik poşet kullanımının arttığı vurgulandı.

POŞETİN ZAMLI FİYATI 50 KURUŞ OLDU

Komisyon toplantısında sektör temsilcilerinden alınan talepler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunuldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından 2025 yılında plastik poşet bedeli 50 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi. Karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI DA ARTTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Çevre Kanunu uyarınca alınacak geri kazanım katılım tutarlarına ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 zamla adet başına 86 kuruşa yükseldi. Katılım payı tutarları 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

2024 YILINDA 60 KURUŞ OLARAK UYGULANMIŞTI

Geri kazanım katılım payı 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren adet başına 60 kuruş olmasına rağmen tüketicilerin ödeyeceği tutar, bakanlık tarafından 25 kuruş olarak devam ettirilmişti.

Yeni yılda plastik poşet fiyatı 50 kuruş olacak
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Ekonomi
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMehmet Kaya - Skala:

asgari ücrete %30 zam geri kalanı Yeni yıldan itibaren %100 zam ya enflasyon yanlış ya bize verilen asgari ücret zammı

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Haber YorumlarıEmre Alemdar:

asgari ücrete%30 plastik poşete ?25 yaziklar olsun hakkimi helal etmiyorum

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Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Geçir zamları reyiz büyüksün büyükkkkk

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıCumali Keleş:

isterseniz 100 TL yapın, bedava poşet alabiliyoruz. sizin gibi akılsız değiliz şeytaniler.

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Haber YorumlarıCan:

Vallahi ne Suriye, ne iha, ne de başka bir şey , sokaktaki halkın tek derdi, kira , elektrik, doğalgaz ve çocuğuna oyuncak . Araba üretmek 70 milyonu ilgilendirmiyor. 15 milyonu ilgilendiriyor . O yüzden biraz da 70 milyonu ilgilendiren birlerler yapılmalı.

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Haber YorumlarıDadaş Erzurumlu:

Poşet dahi yüzde 100 zam aldı. Sen geber en düşük emekli .

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Haber YorumlarıYunuss Bayern:

Erduan erduan

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Haber YorumlarıCan:

Gidip bütün paramla poşet alayim , 40 kuruştan satarım .

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Haber YorumlarıSerkan bodrum:

arkadaşlar yetkiyi ben alıyorum bu saatten sonra.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

böyle ufak ayrıntılara takılmayın yerli ve milli uydumuz Türkiye yüzyılında yörüngeye oturtulup Türkiyeye kitlendi artık bizi hiç bir şey durduramaz

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