Altın, dolar, borsa! Dünya nefesini tuttu, FED'in faiz kararını bekliyor

Piyasalarda tansiyon yükselirken tüm gözler ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu akşam TSİ 22.00'de açıklayacağı kritik faiz kararında.

25 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENİYOR

Piyasa beklentileri, FED'in arka arkaya üçüncü kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı yönünde. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde FED, 2025 yılına yüzde 4,50 seviyesinden başlayıp yılı yüzde 3,75 faiz oranıyla tamamlamış olacak.

POWELL'IN MESAJLARI DA YAKINDAN İZLENECEK

Faiz kararının yanı sıra FED Başkanı Jerome Powell'ın TSİ 22.30'da yapacağı basın toplantısında vereceği mesajlar finans çevreleri tarafından yakından izlenecek. Son günlerde Powell'ın daha temkinli ve ihtiyatlı bir ton benimseyebileceğine yönelik beklentiler arttı.

PİYASA FİYATLAMALARINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YÖNLENDİRECEK

FED, yılın son toplantısında güncellenmiş makroekonomik projeksiyonlarını da açıklayacak. Özellikle 2026 yılına ilişkin tahminlerde yapılabilecek revizyonlar, bankanın orta vadeli politika yol haritasına dair önemli ipuçları verecek. Analistler, hem ekonomik tahminlerdeki güncellemelerin hem de Powell'ın değerlendirmelerinin yılın geri kalanında piyasa fiyatlamalarını önemli ölçüde yönlendireceğini belirtiyor.

FED KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI YATAY SEYREDİYOR

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenen faiz indirimi kararı öncesinde Çarşamba günü hafif düşerken, gümüş rekor seviyelerin üzerinde güç kazanmaya devam etti. Spot altın yüzde 0,1 düşüşle ons başına 4 bin 207 dolara yükselirken, ABD altın vadeli kontratları yüzde 0,2 değer kazanarak 4 bin 244,70 dolara çıktı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altın tarafında yaşananların ardından gram altın ise yeni güne yüzde 0,1 düşüşle 5 bin 760 lira seviyesinde başladı.

GÜMÜŞTE REKOR SERİSİ SÜRÜYOR

Spot gümüş ise yüzde 0,6 artışla 61,06 dolar/ons seviyesine yükseldi ve seans içerisinde 61,46 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gümüş, dün 60 dolar eşiğinin aşılmasının ardından; azalan stoklar ve güçlü endüstriyel talep destekli rallisini sürdürdü.