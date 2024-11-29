Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü ve bu nedenle bankalar, döviz büroları ve kuyumcuların alım - satımı durdurması akıllara 1979-2003 yılları arasında Irak'ı yöneten Saddam Hüseyin'in yaptıklarını getirdi.

SAVAŞ BİTTİ, PİYASAYA SÜRDÜ

1990'daki Birinci Körfez Savaşı esnasında Amerikan dolarının güvenilirliğini zedelemek ve Amerikan ekonomisini zayıflatmak isteyen Saddam Hüseyin, sahte dolar basmaya başladı. Yüzde 99 gerçek olduğu ve morötesi ışıkla anlaşılmadığı iddia edilen "Saddam doları" savaşın ardından piyasaya sürüldü.

DOLARLARIN AKIBETİ HALA MERKA KONUSU

ABD'nin Irak'ı işgalinin ardından bu paraların akıbeti uzun yıllar merak konusu oldu. Zira işgal öncesinde sahte dolarlar dışında Irak Merkez Bankası'ndaki orijinal dolarlar da devrik Irak yönetimi tarafından kaçırıldı. 2004 yılında Irak'ın işgalinden sonra Irak Merkez Bankası'ndan tahmini bir milyar doların nereye götürüldüğü hep yanıtını aradı. 2003 yılında New York Times gazetesi, Saddam hükümetinin üç milyar dolarının Suriye ve Lübnan`daki bankalarda bulunduğunu iddia etti. Gazeteye göre, Türkiye'deki bankalarda da Iraklılara ait 500 milyon dolardan fazla para bulunduğu da aynı haberde yer alan bir başka detaydı.

FIRSATÇILAR İŞ BAŞINDA

Öte yandan piyasaya sürülen sahte dolarlar nedeniyle alım-satım durunca, fırsatçılar meydana çıktı. Komisyonu % 10-30 artırdılar, 34.53 lira olan dolar kurunu 25 liraya kadar düşürdüler. Güncel 34.53 TL olan 1 dolar kurunu bazı kuyumcu ve döviz büroları 30 TL'den hesaplıyor. Hatta fırsatçılıkta sınır tanımayıp kuru 25 TL'ye kadar düşüren bile var.

"DÜŞÜK FİYAT TEKLİF EDİYORLAR"

Bu durumun fırsata çevrilmesine tepki gösteren vatandaş, "Doları iki yıl önce aldım. Satmak istediğimde sahte dolar sorununu öne sürüp düşük fiyat teklif ediyorlar. Oysa sahte dolar işi iki aydır varmış. Ancak fırsatçılık yaparak kazanç sağlamaya çalışıyorlar" diyor.