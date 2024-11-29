Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

 Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil

Türk-İş Başkanı Atalay'dan gündem yaratacak asgari ücret çıkışı

 Yenidoğan çetesinin elebaşı Fırat Sarı'nın mal varlıklarına tedbir konuldu

Mahkemenin kararı 10 gündür devam eden davaya damga vurdu
Tahran-İstanbul uçağında büyük panik! 'Allahu Ekber' diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi

"Allahu Ekber" diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi

Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahte 50-100 dolarlık banknotlar nedeniyle, bankalar, döviz büroları ve kuyumcuların alım - satımı durdurması piyasalarda infiale yola açtı. Olayın yankıları sürerken 90'lı yıllarda devrik lider Saddam Hüseyin'in Amerikan dolarının güvenilirliğini zedelemek için yaptıkları yeniden gündem oldu.

İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü ve bu nedenle bankalar, döviz büroları ve kuyumcuların alım - satımı durdurması akıllara 1979-2003 yılları arasında Irak'ı yöneten Saddam Hüseyin'in yaptıklarını getirdi.

SAVAŞ BİTTİ, PİYASAYA SÜRDÜ

1990'daki Birinci Körfez Savaşı esnasında Amerikan dolarının güvenilirliğini zedelemek ve Amerikan ekonomisini zayıflatmak isteyen Saddam Hüseyin, sahte dolar basmaya başladı. Yüzde 99 gerçek olduğu ve morötesi ışıkla anlaşılmadığı iddia edilen "Saddam doları" savaşın ardından piyasaya sürüldü.

Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

DOLARLARIN AKIBETİ HALA MERKA KONUSU

ABD'nin Irak'ı işgalinin ardından bu paraların akıbeti uzun yıllar merak konusu oldu. Zira işgal öncesinde sahte dolarlar dışında Irak Merkez Bankası'ndaki orijinal dolarlar da devrik Irak yönetimi tarafından kaçırıldı. 2004 yılında Irak'ın işgalinden sonra Irak Merkez Bankası'ndan tahmini bir milyar doların nereye götürüldüğü hep yanıtını aradı. 2003 yılında New York Times gazetesi, Saddam hükümetinin üç milyar dolarının Suriye ve Lübnan`daki bankalarda bulunduğunu iddia etti. Gazeteye göre, Türkiye'deki bankalarda da Iraklılara ait 500 milyon dolardan fazla para bulunduğu da aynı haberde yer alan bir başka detaydı.

Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

FIRSATÇILAR İŞ BAŞINDA

Öte yandan piyasaya sürülen sahte dolarlar nedeniyle alım-satım durunca, fırsatçılar meydana çıktı. Komisyonu % 10-30 artırdılar, 34.53 lira olan dolar kurunu 25 liraya kadar düşürdüler. Güncel 34.53 TL olan 1 dolar kurunu bazı kuyumcu ve döviz büroları 30 TL'den hesaplıyor. Hatta fırsatçılıkta sınır tanımayıp kuru 25 TL'ye kadar düşüren bile var.

"DÜŞÜK FİYAT TEKLİF EDİYORLAR"

Bu durumun fırsata çevrilmesine tepki gösteren vatandaş, "Doları iki yıl önce aldım. Satmak istediğimde sahte dolar sorununu öne sürüp düşük fiyat teklif ediyorlar. Oysa sahte dolar işi iki aydır varmış. Ancak fırsatçılık yaparak kazanç sağlamaya çalışıyorlar" diyor.

Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
img

500 yıllık camide yangın!
img

İstanbul'da iki ilçeye giriş paralı olacak
img

Yıldız futbolcu hakkındaki sözleri herkesi ters köşe yaptı
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAhmet null:

Habercilik mi bu yoksa ortalığı karıştırma planımı

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTT:

Bunu da Saddam Hüseyin e atın bakalım.... Dolar ı basan aile belki bi takım amaçlar için birazda gayri resmi basmıştır... Olamaz mı? Bal gibi olur...

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Recep:

millet doviz almasin da ne olursa olsun :)) sal korkuyu iceri millet nasil olsa korkup almaz diyip :)))

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdoç dr aristokrates:

dolar yükselecek diye millete algı yaparak aldırmıyorlar kanmayın

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Dolar a güven git gide azalıyor. en güvenilir Altın.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Benim de ilk başta böyle birsey aklıma gelmedi değil. Doları düşürmek için güze bir fikir :D

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Dôvüz büroları alım satıma devam ediyor ve piyasa sahte dolar felan yok diyorlar Türkiye genelinde 2 adet sahte dolar ele geçirdik dedi adam basın açiklamasi yaptı dün.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRamazan Keskin:

Vay saddam yaktın bizi gider ayak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Bayat:

Dolara yatırım yapmayın atına veya BİST e yapın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Dolar almayın, o tarafa yönelmeyin, TL değer yitirmesin,israf,kamu harcamaları ,bozuk ekonomi konuşulmasın vs vs

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef'te 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 29 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Green Card sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? 31 Aralık ne zaman, 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 29 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Discord ve Roblox ne zaman açılacak? Türkiye'de Roblox ve Discord erişim engeli kalkacak mı? Osman Yalçın kimdir, gözaltına alındı mı? Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın neden gözaltına alındı? Icardi'nin yeni sevgilisi kimdir? Mauro Icardi'nin sevgilisi Angela Burgos kaç yaşında, nereli? RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 KASIM: En yeni, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları neler? Siyah Kalp 12. BÖLÜM FRAGMAN! Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı izle! Siyah Kalp yeni bölümde neler olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.