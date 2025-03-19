Piyasalardaki deprem sonrası Bakan Şimşek'ten ilk mesaj

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında döviz kurlarında sert hareketlilik yaşanırken dolar ve euro, yeni tarihi zirvelere ulaştı. Piyasalarda yaşanan depreme ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Sağlıklı işleyiş için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 84 kişi gözaltına alındı.

DOLAR VE DÖVİZ FIRLADI

İmamoğlu'na gözaltı kararı piyasalarda deprem etkisi yaratırken döviz kurlarında büyük bir rekor daha getirdi. Gram altın güne 3 bin 587 liradan başladı. Dolar/TL kuru, 40,58 liradan işlem görerek tarihi zirvesini yeniledi.

EURO 44 LİRAYI GÖRDÜ

Bununla beraber Euro/TL'de de yükselişlerin hız kazandığı görülüyor. Euro/TL yükselişlerini hızlandırarak, 44 liraya kadar yükseliş yaşadı.

BİR REKOR DA ALTINDAN GELDİ

Gram altın güne 3580 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3572 lira, en yüksek de 4068 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3792 liradan alıcı buluyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK YORUM

Piyasalarda yaşanan deprem sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten konuyla ilgili değerlendirme geldi. X hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Piyasalardaki deprem sonrası Bakan Şimşek'ten ilk mesaj

Piyasalardaki deprem sonrası Bakan Şimşek'ten ilk mesaj
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (56)

Haber Yorumları7v2khky7sf:

yazık bu adama uzuluyorum. piyasayı ekonomiyi toplamaya çalışıyor ama bu cumhurbaşkanı olduğu sürece duzelmez artık. değişim şart

Yorum Beğen856
Yorum Beğenme189
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Haber YorumlarıUyanık:

Tutmaya çalışıyoruz ama uçacak diyor.

Yorum Beğen684
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Haber YorumlarıSefs:

NE SAĞLIKLI İSLEYİSTEN BAHSEDİYON SEN,ZİYAAAAA

Yorum Beğen610
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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Sağlikli işleyiş borsanın. düşmesi doların yükselmesi ise eyvah

Yorum Beğen462
Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıMutlu Can:

hangi ekonomik program uyguladiginiz? domalmis halk görüyorum sadece ben.

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Haber YorumlarıKara Ahmet:

dolar olmuş 37 baya saglikli

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Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Komikkkk

Yorum Beğen305
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Haber YorumlarıSüleyman Sürücü:

Evet.... Güzel ülkem sağlıklı bir şekilde soyuluyor, hayırlı olsun

Yorum Beğen272
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıBlue Dream:

Allahtan korkmaz,Kuldan utanmazlar.Harami düzene hizmet eden Ekonomi bakanı !

Yorum Beğen192
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıFirat Tas:

Bir euro değer olarak yine bir euro yani yükselmiyor veya alçalmıyor türk lirası eriyor çözüm sağlıklı işleyiş için gereken yapılıyor gereken?

Yorum Beğen163
Yorum Beğenme17
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