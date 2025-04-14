Piyasalar Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına kilitlendi
Bu hafta Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı, piyasaların gündeminin en önemli maddesini oluşturuyor. Banka, yılın üçüncü faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekmişti.
küresel piyasalarda son haftalarda büyük dalgalanma yaşanırken Türkiye'de piyasalar bütün dikkatini faiz kararına çevirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 17 Nisan Perşembe günü toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürülmüştü.
İŞTE EN GÜÇLÜ BEKLENTİ
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari ay sonu beklentisi yüzde 42,5 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 39,24'e yükseldi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 27,60'tan 29,37'ye çıktı.