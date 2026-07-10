Sakarya'da depozito sistemiyle 9 milyona yakın ambalaj geri dönüştü

"Depozito Yönetim Sistemi"nin pilot uygulama olarak başlatıldığı Sakarya'da, yaklaşık 1,5 yılda 9 milyona yakın içecek ambalajının geri dönüştürülmesiyle hem ekonomiye hem de doğanın korunmasına katkı sağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi ile "Depozitosu Olan Ambalajlar" (DOA) logosu taşıyan pet, cam ve alüminyum içecek ambalajları, depozito iade makineleri aracılığıyla toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Atık oluşumunun azaltılması, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, geri kazanım oranının artırılması ve kaynağında ayrıştırılması hedeflenen ve Sakarya'nın pilot il olduğu proje, 1 Temmuz'dan itibaren 81 il ve 973 ilçede uygulanmaya başladı.

Kullanıcılar, DOA logolu pet, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını telefonlara yüklenen DOA mobil uygulamasındaki kayıtlı iade noktalarına veya "Depozito İade Makineleri"ne teslim ederek, her ambalaj için 1 lira teşvik bedeli kazanıyor.

Teşvik bedeli, DOA mobil uygulamasındaki dijital cüzdanlara aktarılıyor. Tüketiciler biriken tutarları istedikleri zaman banka hesaplarına transfer edebiliyor, ATM'lerden nakit olarak çekebiliyor veya alışverişlerinde kullanılabiliyor.

509 bin 780 kilogram hurda satışı gerçekleştirildi

AA muhabirinin Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) verilerinden derlediği bilgiye göre, Şubat 2025-Haziran 2026 döneminde kentte 2 milyon 865 bin 283 cam, 5 milyon 695 bin 513 pet ve 413 bin 710 alüminyum olmak üzere 8 milyon 974 bin 506 içecek ambalajı toplandı. Bu süreçte tüketicilere 2 milyon 256 bin 24 lira ödeme yapıldı.

Kentte 16 ilçede 50 noktada kurulan depozito iade makinelerinden, bakkallar ve büfeler ile otel, restoran ve kafe gibi işletmelerden toplanan içecek ambalajları saha görevlilerince Erenler ilçesinde geçen yıl martta faaliyete geçirilen DOA ÇEYAŞ (Çevre Yönetim Hizmetleri AŞ) Depolama ve Sayım Merkezi'ne getiriliyor.

Ayrıca tüketiciler biriktirdikleri ambalajları toplu şekilde poşetlerle merkeze teslim edilebiliyor. Görevliler tarafından poşetlere tanımlanan klipsler okutularak sayma ve doğrulama hattında işlemden geçirilen içecek ambalajları için ödeme, tanesi 20 kuruştan hesaplanarak tüketicinin hesabına aktarılıyor.

Sakarya DOA ÇEYAŞ Depolama ve Sayım Merkezi'nde Şubat 2025-Haziran 2026 döneminde cam, pet ve alüminyum içecek ambalajları preslenerek anlaşmalı geri dönüşüm şirketlerine 509 bin 780 kilogram hurda satışı gerçekleştirildi.

"Geri dönüşüme daha çok katkı sağlanacak"

Akyazı ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi tüketici Şule Arslan, AA muhabirine, projeyi faydalı bulduğunu, uygulamanın özellikle çocuklar için teşvik edici olduğunu belirterek, Sakarya'nın pilot il seçilmesinin kendilerini ayrıca memnun ettiğini söyledi.

Çocukların hevesli olduğunu ve yollardaki pet şişeleri topladığını anlatan Arslan, karşılığının nakit paraya dönüşmesinin de kazanım olduğunu kaydetti.

Arslan, teşvik bedelinin ambalaj başına 1 liraya çıkmasına değinerek, "Daha hevesli topluyoruz ve atık kutusuna atıyoruz. Proje çok fazla duyuldu. Çocuklar da bu konuda çok hevesli." diye konuştu.

Projenin daha bilinçli ve duyarlı nesillerin yetişmesine de katkı sağlayacağını düşündüğünü dile getiren Arslan, "Çocukların ve ailelerin daha da bilinçlenmesi sağlandı. Pet şişeler doğada asırlarca kalabiliyordu. Bu da gelecek için bizi korkutuyordu açıkçası çünkü çok fazla atık çıkıyordu. Çevre duyarlılığı bakımından çok daha iyi yerlere varacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.