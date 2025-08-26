Petrol Ofisi Grubu, Milta Bodrum Marina'da Yeni İstasyon Açtı

PETROL Ofisi Grubu, As Grup iş birliğiyle Milta Bodrum Marina'daki istasyonunu hizmete sundu. İstasyonun, Türkiye'deki yat bağlama kapasitesinin ve ikmalinin yaklaşık yüzde 40'ının gerçekleştiği Bodrum'da, 40 metreye kadar yanaşan yatlar başta olmak üzere tüm deniz taşıtlarına yakıt sağlayarak bölgedeki operasyonlara katkı sunması hedefleniyor.

Yeni istasyonunun açılışı özel bir etkinlikle gerçekleştirildi. Açılışa, Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu, As Grup İcra Kurulu Başkanı Mert Aslan, PÜİS - Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkanı İmran Okumuş da katıldı.

Petrol Ofisi Grubu'nun Türkiye genelindeki marina ağının 16'ncı istasyonu olan Milta Bodrum Marina, denizcilik sektörü açısından hem en prestijli bölgelerden biri kabul edilen hem de yat kapasitesi yönünden en yoğun lokasyonlardan birinde hizmet veriyor. İstasyonda, gerçek ve tüzel kişilere ait teknelerin yanı sıra sahil güvenlik ve deniz polisi gibi kamu kurumlarına ait araçlar da olmak üzere 40 metreye kadar yaklaşan tüm deniz taşıtlarına yakıt tedariki sağlanıyor.

Yeni istasyonla Petrol Ofisi Grubu'nun Muğla ilindeki marina istasyonu sayısı 7'ye ulaştı. Bodrum'da 2, Marmaris'te 2 ve Göcek'te 3 marina istasyonu bulunan şirket, PO/Marine markasıyla denizcilik sektöründe üst üste altı yıldır liderliğini koruyor.

'DENİZCİLİKTE KARADENİZ'DE DE SEKTÖRÜN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Konuyla ilgili açıklama yapan Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu, "As Grup iş birliğiyle Bodrum Kalesi'nin hemen önünde, cennet vatanımızın bu özel köşesinde, hizmet vermek bizler için son derece kıymetli. Mavi Vatan vizyonu kapsamında denizcilik ikmali, hem gelir-gider dengesi hem de operasyonel hacmi ve dinamikleriyle stratejik bir önem taşıyor. Bu alana yatırım yapmayı sürdüreceğiz; yalnızca Ege ve Akdeniz'de değil, Karadeniz'de de sektörün gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

'BODRUM'UN DENİZCİLİK KÜLTÜRÜNE DEĞER YARATACAK BİR YATIRIM'

As Grup İcra Kurulu Başkanı Mert Aslan da konuyla ilgili olarak, "Bodrum'un denizcilik kültürüne katkı sunacak bu yatırımı yeniden Petrol Ofisi bayrağı ve AQUAS markamız ile hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Milta Marina istasyonumuzun konumu ve güvenli hizmet anlayışıyla uzun yıllar bölgeye değer katacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

'MARKAMIZIN GÜCÜYLE İSTASYONDAKİ SATIŞLARIN İKİ KATTAN FAZLA ARTMASINI ÖNGÖRÜYORUZ'

Petrol Ofisi Grubu Denizcilik Kıdemli Müdürü Aydın Yıldız ise konuşmasında şunları söyledi:

"Petrol Ofisi Grubu olarak hem markamızın gücünü Bodrum'da göstermekten hem de böyle bir lokasyonda tüketicilerimize hizmet sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yatırımımızla istasyondaki satışların iki kattan fazla artacağına ve Bodrum'un turizm ile enerji alanındaki büyümesine de destek olacağımıza inanıyoruz."