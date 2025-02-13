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Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıtta indirim bekleniyor

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Rusya Ukrayna savaşında barış söylemlerinin ardından küresel piyasalarda brent petrolün fiyatı 74,40 dolara geriledi. Bu gelişmenin ardından Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi hakim.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü, her iki ismin de ateşkese hazır olduğunu belirtti. Bu açıklama, salı günü 77,30 dolara kadar yükselen brent petrol fiyatlarının varil başına 74,40 dolara kadar gerilemesini sağladı.

RUS PETROL ARZI YENİDEN ARTABİLİR

ABD'nin Rus petrolüne yaptırım kararı alması küresel petrol arzını geriletmiş, bu haber fiyatları yukarı taşımıştı. Ancak savaşın sonlanacağı ve bu sebeple Rus petrolüne yaptırımın kalkmasıyla piyasaya arzının hızlanmasının fiyatları düşüreceği beklentisi arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından dikkatler içeride de akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Sektör temsilcileri 75 doların altında kalıcılık halinde akaryakıt fiyatlarında sınırlı indirimlerin söz konsu olabileceğini belirtiyor.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.31 TL

Motorin litre fiyatı: 46.45 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.34 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.82 TL

Motorin litre fiyatı: 47.12 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.19 TL

Motorin litre fiyatı: 47.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıtta indirim bekleniyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMelih İnce:

indirim falan olmaz daha bindirim bekleyin. zaten neyin vergisini alsak diye kara kara düşünüyor ve vekillere ceza muafiyeti getirenler

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıoguz:

EYVAH EYVAH OKKALI ZAMLAR KAPIDA DESENİZE

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSinan Sozen:

onlarda 10 düşer bizde 1 düşer hemen ek verği ğelir biz sürünmeye devam

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
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