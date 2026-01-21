Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Profesör Howitt, Davos'ta AA'ya konuştu Açıklaması

Brown Üniversitesi Ekonomi Profesörü ve 2025 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Peter Howitt, yapay zeka hisselerinde son dönemde görülen hızlı artışlar için "rasyonel bir balon" denilebileceğini belirterek, "(2000 yılındaki) Dot-com balonu döneminde Amazon ne hale geldiyse, bu sürecin sonunda o hale gelecek bazı şirketler olacaktır. Kazananların kim olacağı biraz netleştiğinde, diğer firmaların değerleri düşmeye başlayacak ve işte o zaman çöküş gerçekleşecek." dedi.

Howitt, Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) Davos'ta düzenlenen 56'ncı Yıllık Toplantıları kapsamında, AA muhabirinin Avrupa ekonomisi ve yapay zeka teknolojilerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Avrupa'nın, en ileri düzeydeki inovasyonlara daha fazla odaklanmanın yollarını bulması gerektiğini dile getiren Howitt, Avrupa'da çok iyi işlerin çıktığını ancak büyük çaplı ve çığır açıcı inovasyonlar konusunda pek başarılı olamadıklarını söyledi.

Howitt, "Bunun için de şu an sahip olduklarından daha esnek bir finansal sisteme ihtiyaçları var. ABD ekonomisinin en önemli özelliklerinden biri, dünyada rakipsiz olan risk sermayesi sistemi. Bence Avrupa bunu yapma potansiyeline sahip ancak bu bir işbirliği gerektiriyor ve bu da Avrupa'da her zaman zordur." diye konuştu.

Howitt, ülkeler arasında finansal işbirliği sağlamanın mümkün olduğunu ancak Avrupa'da sıklıkla aranan oy birliğine ulaşmanın bunu zorlaştırdığını bildirdi.

İşbirliklerinin ekonomik büyümeye sağladığı katkıya işaret eden Howitt, bazı ABD'li şirketlerin Avrupa'ya gelmeye karar verdiğini ve bunun kıta için inovasyonu artıracak önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

"Yapay zeka rasyonel bir balon"

Peter Howitt, son dönemde yapay zeka hisselerindeki hızlı yükselişe yönelik "balon" nitelendirmesine de değinerek, 1990'ların sonlarında internet ve teknoloji şirketlerine yönelik aşırı iyimserlik nedeniyle bu işletmelerin hisselerinin çok hızlı değerlenmesi ve 2000-2001 yıllarında yaşanan sert çöküşü ifade eden "Dot-com balonu"na işaret etti.

Howitt, son dönemde yapay zeka hisselerinde yaşanan bu yükselişlere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buna rasyonel bir balon diyebiliriz. Orada temel bir dayanak var. 2000'deki Dot-com balonu döneminde Amazon ne hale geldiyse, bu sürecin sonunda o hale gelecek bazı şirketler olacaktır. (Şirket) O dönemde kar etmiyordu ve bu kadar yüksek değerlenmesi saçma geliyordu ama meğer gerçek değerinin çok altındaymış. Dot-com balonu sırasında yatırım yapanlar bir servet kazandı. Yapay zekayla ilgili bu süreçten de bu şekilde ortaya çıkacak bazı şirketler olacaktır ama bir sarsıntı dönemindeyiz. Bu konuda yarışan çok sayıda şirket var. Kazananlar olacak, kaybedenler olacak. Bir noktada kazananların kim olacağı biraz netleştiğinde, diğer firmaların değerleri düşmeye başlayacak ve işte o zaman çöküş gerçekleşecek."

Peter Howitt, Fransız ekonomist Philippe Aghion ile "yaratıcı yıkım yoluyla sürdürülebilir büyüme teorisine" ilişkin çalışmaları dolayısıyla 2025 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmıştı.