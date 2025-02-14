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Yaptığı iğrençliğin bedeli zincir markete pahalıya patladı

Yaptığı iğrençliğin bedeli zincir markete pahalıya patladı
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Ankara'da personel servisi olarak kullanılan minibüsünde uygunsuz koşullarda et taşınan zincir markete yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetim sonucunda 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası uygulandı.

Başkent Ankara'da bir zincir markete ait personel minibüsünde yerde ve koltukların üzerinde uygunsuz koşullarda et taşınırken çekilen video, sosyal medyada paylaşıldı.

1 MİLYON 305 BİN LİRA CEZA

Tepki çeken görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ayrıca söz konusu zincir marketin şubelerinde denetim yapıldı. İnceleme ve denetimler sonucunda 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası uygulandı.

Personel servisinde et taşınan markete 1 milyon 305 bin lira ceza

AÇIKLAMA YAPILDI

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde faaliyet gösteren zincir marketin bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan uygunsuz et nakil görüntülerini takiben il genelindeki tüm şubelerinde yapılan denetim sonucunda söz konusu firmaya gerekli idari işlemler yapılmış, toplamda 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası uygulanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıczqbn9zzhg:

zircir marketin ismi ne?

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