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Pentagon verilerine göre ABD'nin İran'daki savaş harcamaları 47 milyar doları geçti

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Pentagon verilerine göre ABD ordusunun İran'daki savaşa ilişkin harcamaları 47 milyar doları geçti. Bu, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in temmuz ayında açıkladığı 37,5 milyar dolarlık tahmini yüzde 25'ten fazla aştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) verilerine göre, ABD ordusunun İran'daki savaşa ilişkin harcamaları temmuz ayında yüzde 25'i aşarak 47 milyar doları geçti.

ABD ile İsrail'in şubat ayında İran'a yönelik başlattığı savaşın ekonomik maliyeti artmaya devam ediyor. Çatışmaların askeri harcamalara etkisi büyürken, kullanılan mühimmatın yenilenmesi ve savaş sırasında kaybedilen askeri teçhizatın yerine konulması da milyarlarca dolarlık ek maliyete neden oluyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) verilerine göre, ABD ordusunun İran'daki savaşa ilişkin harcamaları 47 milyar doları geçti. Harcamaların 29 milyar dolardan fazlasını kullanılan mühimmatın yerine konulması, 6 milyar dolardan fazlasını ise savaşta kaybedilen uçak ve insansız hava araçları dahil askeri teçhizatın yenilenmesi oluşturdu.

Söz konusu rakam, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in temmuz ayında savaşın maliyetine ilişkin açıkladığı 37,5 milyar dolarlık tahminin yüzde 25'ten fazla geride bıraktı.

İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, Pentagon'un 37,5 milyar dolarlık önceki maliyet tahmininde, İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarında hasar gören ABD üslerinin onarımı için gereken yüksek maliyet açıkça hesaba katılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayında İsrail ile birlikte İran'a yönelik savaşı başlatmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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