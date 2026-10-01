Pekin, ABD'nin 301. madde soruşturmalarına karşı soruşturmayı 27 Aralık'a uzattı

Pekin yönetimi, ABD'nin Ticaret Yasası'nın 301. maddesi uyarınca Çin'e karşı "kapasite fazlası" ve "zorla çalıştırma" gerekçeleriyle başlattığı soruşturmalara karşı, bunların haksız ticaret engeli oluşturduğu gerekçesiyle Çin'in başlattığı soruşturmanın süresini uzattığını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Dış Ticaret Yasası ve Yabancı Ticaret Engellerini Soruşturma Yönetmeliği hükümleri uyarınca 27 Mart'ta başlatılan "ticaret engeli" soruşturmasının süresinin 27 Aralık'a uzatıldığı belirtildi.

ABD'nin ilgili uygulama ve tedbirlerinin haksız olduğu, küresel üretimi ve tedarik zincirlerini akamete uğratacağı ve yeşil enerji ürünlerinin ticaretini olumsuz etkileyeceğine işaret edilen açıklamada, bunun Çin şirketlerinin çıkarlarını olumsuz etkileyebileceği ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarının yanı sıra Çin ve ABD'nin birlikte yaptığı veya katıldığı ekonomik ve ticari anlaşmalar ve paktları ihlal etme potansiyeli olduğu ifade edildi.

Soruşturmada elde edilen ön kanıtlar ve bilgilerin, bu uygulama ve tedbirlerin Çin'e yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına, kilit sektörlerde ikili yatırımların kesilmesine, ABD'ye yeşil teknoloji ürünlerinin ihracatının kısıtlanmasına, yeni enerji projelerinin askıya alınmasına ve yeşil teknoloji ürünlerinde işbirliğinin sınırlanmasına yol açabileceğini gösterdiği, bağlantılı vakaların karmaşıklığı nedeniyle soruşturmanın süresinin uzatıldığı kaydedildi.

301. madde soruşturmaları

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan gümrük tarifelerinin dayanağı olan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Yüksek Mahkemenin söz konusu kararının ardından Trump'ın geçen yıl "karşılıklı tarifeler" adı altında birçok ülkeye getirdiği gümrük vergileri hükümsüz hale gelmiş, binlerce şirket ABD yönetimine dava açarak ödenen vergilerin iadesini talep etmişti.

Washington yönetimi bunun üzerine, tarifeleri yeni bir yasal zemine dayandırmak üzere 11 Mart'ta aralarında Çin, Avrupa Birliği, Meksika ve Hindistan'ın olduğu 16 ekonomiye "imalat sektöründeki yapısal kapasite fazlasını" gerekçe göstererek, 12 Mart'ta ise yine aralarında Çin'in de olduğu 60 ekonomiye "zorla çalıştırılan iş gücüyle üretilen malların ithalatını yasaklamada ve bu yasağı etkin şekilde uygulamada yetersiz kaldıkları" gerekçesiyle ABD Ticaret Yasası'nın 301. maddesi uyarınca soruşturmalar başlatıldığını duyurmuştu.

1974 tarihli ABD Ticaret Yasası'nın 301. maddesi, ABD başkanına, uluslararası hukuku ihlal eden bir yabancı hükümetin herhangi bir eylemi, politikası veya uygulamasının etkilerini bertaraf etmek üzere tarifeli ve tarifesiz misilleme dahil uygun önlemleri alma yetkisini veriyor.

Kaynak: AA