Pegasus Hava Yolları İzmir ile Barselona Arasında Direkt Uçuş Başlatıyor

Pegasus Hava Yolları, 24 Ekim itibarıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Barselona'ya direkt seferler düzenlemeye başlıyor. Yeni hat, yolculara seyahat kolaylığı sunarken, Türkiye ile İspanya arasındaki kültürel ve ekonomik bağları güçlendirecek.

Avrupa uçuş ağını güçlendiren Pegasus Hava Yolları, İzmir Adnan Menderes'ten Barselona'ya direkt seferlere başladı. Ege'nin incisini, İspanya'nın sanat ve kültür başkentine bağlayan bu yeni hat, yolculara büyük bir seyahat kolaylığı sunacak.

Türkiye'nin önde gelen hava yolu şirketlerinden Pegasus Hava Yolları, 24 Ekim itibarıyla İzmir ile Barselona arasında direkt uçuşlara başlıyor. Yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in iki önemli kıyı kenti arasında kurulacak bu yeni köprü, uygun fiyatlı ve konforlu seyahat imkanı sunarken, Türkiye ile İspanya arasındaki kültürel ve ekonomik bağları da güçlendirecek. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan uçuşlar pazartesi ve cuma günleri 10.55'te, Barselona Havalimanı'ndan ise aynı günler 14.30'da (27 Ekim'de kış tarifesine geçişle 13.30'da) yapılacak. 7 Aralık tarihinden itibaren pazar günleri de seferler gerçekleştirilecek. İzmir-Barcelona hattı için biletler, flypgs.com web sitesi, mobil uygulama ve yetkili satış kanalları üzerinden satın alınabiliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
