Pegasus Hava Yolları, Emisyon Dengeleme İçin CHOOOSE ile İşbirliği Yapacak

Hava yolu şirketi politikası olarak uyguladığı "low cost" modeli ile uygun fiyatlı seyahat imkanı sağlayan İstanbul merkezli Pegasus Hava Yolları, "Rotamız Birlikte Daha İyi Bir Gelecek" sloganı kapsamında sürdürülebilirlik adına önemli bir adım attı. Norveç merkezli iklim teknolojisi şirketi CHOOOSE ile işbirliğine varan şirket yolcularına emisyonlarını dengeleme imkanı sunacak. Peki nasıl? İşte detaylar…

Pegasus'tan sürdürülebilirlik için yeni adım: Emisyon dengeleme

Pegasus Hava Yolları, "Rotamız Birlikte Daha İyi Bir Gelecek" anlayışı doğrultusunda yeni bir adım atarak Norveç merkezli iklim teknolojisi şirketi CHOOOSE ile işbirliğine vardı. Yapılan işbirliği kapsamında Pegasus, yolcularına uçuşlarından kaynaklanan karbondioksit (CO²) emisyonlarını dengeleme imkanı sağlayacak.

Sistemin işleyişi ise şu şekilde olacak: Pegasus Hava Yolları internet adresinden bilet alan yolcular, biletleme teyit sayfasıdan verilen bağlantıyı kullanarak CHOOOSE tarafından geliştirilmiş bir hesaplayıcı aracılığıyla uçuşlarının karbondioksit (CO²) emisyonlarına etkisini hesap edebilecek.

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Bunun yanında iklim çözümleri sistemlerine katkı vererek uçuşlarından ötürü meydana gelen emisyonları dengeleyebilecekler. Bu sayede kendi uçuşlarının sebep olduğu karbon ayak izi için harekete geçen yolcular, dünya çapında yürütülmeye çalışılan iklim projelerine de katkıda bulunabilecekler.

2050 yılına kadar sıfır emisyon taahhüdü!

Konuyla ilgili Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk şunları ifade etti: "Pegasus Hava Yolları olarak, sürdürülebilirlik adına önemli bir adım daha atmış olmaktan son derece mutluyuz. İklim eylemi konusunda, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı taahhüt ettik. Birim yolcu kilometre başına düşen uçuş kaynaklı karbon emisyonlarını 2030'a kadar 2019'a kıyasla yüzde 20 azaltmayı amaçlayan emisyon yoğunluğu hedefimiz aracılığıyla bu taahhüdümüzü daha da güçlendirdik. Hedeflerimiz, operasyonlarımızda ve kullandığımız altyapıda önemli azaltma eylemleri gerektirecek. Bunlarla ilgili farklı başlıkta çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Hava yoluyla seyahat eden misafirlerimizin kendi seyahatleri açısından eyleme geçebilmek için farklı fırsatlardan yararlanmaya yönelik beklentisi olduğunu biliyoruz. Biz de sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda, tüm ekosistemin birlikte hareket etmesi gerektiğine, dolayısıyla iş birlikçi eyleme yürekten inanıyoruz. Bu nedenle, misafirlerimizi seyahat ederken iklim eylemine katkıda bulunmaya teşvik etmek amacıyla ek bir platform oluşturmak istedik. Bu yeniliği CHOOOSE ile iş birliği içerisinde hayata geçirmekten dolayı memnunuz. Bu programın, sürdürülebilirlik çabalarımızla ilgili olarak misafirlerimizle daha çok etkileşim kurmamız için bize daha fazla fırsat sağlayacağını umuyoruz."

CHOOOSE CEO'su Andreas Slettvoll ise işbirliğine dair "Pegasus Hava Yolları ile iş birliği yapmaktan ve yolcularının iklim eylemine katkı sağlamalarına yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz. Giderek daha fazla insan, emisyonlarını anlamak ve bunların iklim etkisine yönelik çözümler bulmak istiyor. Şirket olarak iklim eylemini Türkiye ve ötesindeki gezginler için daha erişilebilir hale getirmekten heyecan duyuyoruz." dedi.

"Rotamız Birlikte Daha İyi Bir Gelecek" anlayışıyla sürdürülebilirliği şirketin bir kültürü ve önemli hedefleri arasına koyan Pegasus, bu kapsamda çok anlamlı çalışmalara hayat veriyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ile birlikte verdiği "2050'ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu" taahhüdü ve bu taahhüdü pekiştirme amacıyla belirlediği 2030 ara dönem karbon emisyonunu düşürme hedefi olan Pegasus, filonun gençleştirilmesi, filoda yakıt tutumluluğuna sahip uçakların tercih edilmesi, rota optimizasyonları ve uçakların ağırlığını azaltma çalışmaları gibi aldığı tedbirlerin yanı sıra sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) konusunda da çalışmalarını sürdürüyor ve SAF kullanımını giderek çoğaltıyor.