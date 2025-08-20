Pazaryeri'nde Şerbetçi Otu Hasadı Başladı

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen endüstriyel bitki şerbetçi otunda hasat dönemi başladı.

İlçede 51 yıldır yetiştirilen ilaç ve içecek sanayisinin yanı sıra unlu mamul yapımında kullanılan bitki, tarlalardan yaş olarak toplanıyor.

Fabrikalarda kurutulup balya yapıldıktan sonra işlenen şerbetçi otundan Pazaryeri'nde 1310 dekar alanda üretim yapan yaklaşık 500 çiftçi geçimini sağlıyor.

Hasat edilen ürünler, Pazaryeri ve Köyleri Şerbetçi Otu ve Gül Ekicileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (OT-GÜL KOOP) ile özel bir firmaya ait tesislerde işleniyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine, şerbetçi otunun ilçede 1974 yılından bu yana üretildiğini belirterek, bitkinin 51 senedir bölge ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

İlçede nüfusun yaklaşık yüzde 80'inin bu sektörden emekli olduğunu belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Bu bitki, yörede yastık yapımında da kullanılır. Aynı zamanda mayalama özelliği sayesinde ekmek yapımında da değerlendirilir. Kadınlarımız için kozmetik yapımında adından söz ettirir. Bebek emziren annelerin sütünün artması için kullandıklarını biliyoruz. Belediye olarak alternatif ürün geliştirme çalışmaları kapsamında 'şerbetçi otu kolonyası' üretti. AR-GE çalışmalarımız sürüyor."

OT-GÜL KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kozpınar da ürünlerin yaş halde teslim alındığını ve kurutma işlemlerinin ardından pazara sunulduğunu belirterek, bu sezonun geçen yıla göre daha verimli geçeceğini kaydetti.