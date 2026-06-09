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Pazarlar'da kiraz bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolleri sürüyor

Pazarlar'da kiraz bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolleri sürüyor
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Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde kiraz üretim alanlarında İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri hastalık ve zararlı kontrolleri yaparak üreticilere mücadele yöntemleri konusunda bilgi verdi.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde kiraz üretiminin yoğun olarak yapıldığı alanlarda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi.

Saha çalışmalarında, zararlı popülasyonlarının takibi amacıyla bahçelere yerleştirilen sarı yapışkan tuzaklar kontrol edilerek ergin uçuş durumları tespit edildi. Yapılan incelemeler doğrultusunda üreticiler bilgilendirilirken, etkili ve zamanında mücadele yöntemleri konusunda teknik önerilerde bulunuldu.

Yetkililer, kiraz üretiminde verim ve kalite kayıplarının önlenmesi amacıyla hastalık ve zararlılara yönelik izleme ve kontrol çalışmalarının düzenli olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Üretimde verim ve kaliteyi korumaya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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