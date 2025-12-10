Haberler

Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu! Tablo iç açıcı değil
Güncelleme:
Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zamma çevrilmişken, patronların 2026 için öngördüğü rakam da ortaya çıktı.

  • Loginsight araştırmasına göre iş dünyasının ortalama 2026 asgari ücret beklentisi 27 bin 800 TL'dir.
  • Araştırmada katılımcıların yüzde 54,5'i asgari ücret artışının reel refah yaratmayacağını belirtmiştir.
  • Araştırmada asgari ücret belirlenirken en çok gözetilmesi gereken dengenin yüzde 46,5 ile çalışan refahı olduğu belirtilmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 12 Aralık Cuma günü yapacağı kritik toplantı öncesi, işveren tarafının beklentileri de netleşmeye başladı.

Loginsight araştırma şirketinin reel sektör yöneticileriyle gerçekleştirdiği çalışmada, patronların 2026 yılı için öngördüğü asgari ücret seviyesi ortaya çıktı. Çalışmaya göre, iş dünyasının ortalama 2026 asgari ücret beklentisi 27 bin 800 TL olarak belirlendi.

REFAH ARTIŞI BEKLENTİSİ ZAYIF

Ankette, "Asgari ücret 2026'da çalışan refahını reel olarak artırır mı?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların:

  • Yüzde 54,5'i artışın reel refah yaratmayacağı,
  • Yüzde 36,6'sı "kısmen" yanıtını verdiği,
  • "Evet" diyenlerin oranının ise sadece yüzde 8,9 olduğu belirtildi.

Bu sonuçlar, iş dünyasının 2026'da beklenen artışın çalışanlar açısından sınırlı etki yaratacağı görüşünde birleştiğini gösteriyor.

ASGARİ ÜCRET BELİRLENİRKEN HANGİ DENGE ÖNEMLİ?

"Asgari ücret belirlenirken en çok hangi denge gözetilmeli?" sorusuna verilen yanıtlar şu şekilde sıralandı:

  • Çalışan refahı: Yüzde 46,5
  • Enflasyonla mücadele: Yüzde 24,8
  • İşveren maliyet dengesi: Yüzde 10,9
  • İstihdamın korunması: Yüzde 8,9
  • Ekonomik büyüme: Yüzde 8,9

Araştırma, patronların önceliğinin çalışanların alım gücü olduğunu, fakat enflasyonla mücadele kaygısının da güçlü biçimde öne çıktığını ortaya koyuyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Okadar para kazanıyorsunuz, bu kısaömürde o paraları yiyemeyeceksiniz, emekçi olan çalışanlarınıza 22 vereceğinize 30 verseniz 40 verseniz size dokunmaz, az insaflı olun, öbür tarafa 1 top kefenle gideceğiz, biraz düşünün yahu

