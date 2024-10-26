Para kazanmak isteyenlerin ilk tercihi altın oldu! 1 yılda tam 35 kez rekor kırdı

Altının ons fiyatı, ABD'deki başkanlık seçimleri, Orta Doğu'daki çatışmalar ve küresel ekonomik belirsizliklerden destek bularak yıl boyunca yüzde 33 oranında değer kazandı. Bazı analistler, faiz indirimlerinin devam etmesi halinde yıl sonuna kadar altının ons fiyatının üç bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Merkez bankalarının altın alımları ve jeopolitik riskler, altının güvenli liman olarak talebini artırırken, faiz oranlarındaki düşüşlerin de talebi daha cazip hale getirdiği belirtiliyor.

SADECE BU YIL 35 KEZ REKOR KIRDI!

Altın piyasasında, jeopolitik gerilimler ve ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerine yönelik belirsizlikler altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Bu yıl içerisinde 35 kez rekor yenileyen altının onsu, Orta Doğu'da süregelen çatışmalar, ABD'deki başkanlık seçimlerinin yaratacağı ekonomik politik belirsizlikler ve merkez bankalarının para politikaları sayesinde güvenli liman olarak talep görüyor.

FAİZ İNDİRİMLERİ DE ALTINA YARIYOR

Son dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler de altın talebini destekler nitelikte. Dünya genelinde faiz oranlarının düşmesi, altını cazip hale getirirken, jeopolitik belirsizliklerin artmasıyla yatırımcıların güvenli liman arayışında altına yönelmesi fiyatları yukarı taşıdı.

Analistler, altın fiyatlarının kısa vadede ABD seçimleri ve merkez bankalarının alımlarına bağlı olarak artmaya devam edeceğini belirtirken, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanması durumunda, bütçe açığını artıracak vergi indirimleri ve gümrük vergilerinin altın fiyatlarını daha da yukarı yönlü destekleyebileceğini belirtiyor.