Papara Elektronik Para AŞ'ye TMSF Kayyum Atandı

Papara Elektronik Para AŞ'ye TMSF Kayyum Atandı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara Elektronik Para AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyum olarak atandığını duyurdu. Kullanıcıların fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altında olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açıklamasında Papara Elektronik Para AŞ'ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığını belirtilerek, "6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır." denildi.

TCMB tarafından Papara Elektronik Para AŞ hakkında basın duyurusu yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, TCMB, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para AŞ'ye TMSF'nin kayyum olarak atandığı kaydedilen açıklamada, "İlgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır. 6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır." ifadelerine yer verildi.

TCMB'nin ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, faaliyette bulunan ödeme ve elektronik para kuruluşları ve faaliyet izni kapsamlarına "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB%20TR/Main%20Menu/Temel%20Faaliyetler/Odeme%20Hizmetleri/Elektronik%20Para%20Kuruluslari" adresinden ulaşılabildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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