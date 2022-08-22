Pandeminin rüzgarını arkasına alan antikacılar, online pazaryerlerinde büyüyor. Statista'nın verileri dünya çapındaki sanat ve antika pazarının toplam çevrimiçi satışlarının 2021'i 13,3 milyar dolarla kapattığına işaret ederken, antika ve koleksiyon tutkunlarının yüzde 53'ü, çevrimiçi sanat piyasasının koleksiyon ürünlerini satın alma konusunda güvenlerini artırdığını belirtiyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte antika ve sanat eserleri satışlarının da online pazaryerlerine kaydığını belirten HepsiAntika.com Kurucusu Selim Kara, "Pandeminin büyüttüğü e-ticaret dünyası antika ve sanat eserlerine de uzandı. Ancak online platformlara güvensizlikleri nedeniyle geleneksel satış yöntemlerinden ayrılamayan satıcı ve alıcılar, bu yükselişi avantaja çevirmede zorluk yaşadı" dedi.

Pandemiyle ikiye katlanan online sanat ve antika satışları büyümesini sürdürüyor. Statista tarafından yayımlanan verilere göre, 2019'da dünya çapında 6 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olan online satışlar, 2020'de 12,4 milyara ulaşırken, 2021'i 13,3 milyar dolarla kapattı. Antika ve sanat ürünleri, geleneksel satış ve pazarlama kanallarını terk edip sosyal medya platformlarına ve online pazaryerlerine kayarken, gün geçtikçe de trend haline geliyor ve genç nüfustan da büyük bir alıcı kitlesine ulaşıyor. 34 yaşın altındaki gençlerin yüzde 74'ü sanat ve koleksiyon ürünlerine yönelirken, sanatseverlerin yüzde 53'ü de çevrimiçi sanat piyasasının güvenlerini artırdığını belirtiyor.

"PANDEMİNİN BÜYÜTTÜĞÜ E-TİCARET DÜNYASI ANTİKA VE SANAT ESERLERİNE DE UZANDI"

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte antika ve sanat eserleri satışlarının da online pazaryerlerine kaydığını belirten HepsiAntika.com Kurucusu Selim Kara, "Pandeminin büyüttüğü e-ticaret dünyası antika ve sanat eserlerine de uzandı. Ancak online platformlara güvensizlikleri nedeniyle geleneksel satış yöntemlerinden ayrılamayan satıcı ve alıcılar, bu yükselişi avantaja çevirmede zorluk yaşadı. Biz de 81 ilimizdeki antika, retro ve koleksiyon ürünleriyle ilgilenen satıcı ve alıcıları güvenli koşullarla bir araya getirmeyi hedeflediğimiz online pazaryerimizi oluşturduk. Bu sayede hem satıcıların ürünlerini güvenli bir şekilde satmasını hem de antika meraklılarının bu ürünlere güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz" dedi.

Z KUŞAĞININ RADARINDA ANTİKA PARÇALAR VAR

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte antika ve koleksiyon parçalarının alıcı kitlesinin hem çeşitlilik kazandığını hem de büyüdüğünü söyleyen Kara, "Online satış yerleri ve sosyal medya, influencer marketing gibi yeni pazarlama yöntemlerinin oluşmasına kapı aralarken, tüketicilerin ilgi alanlarının da değişmesine yol açıyor. Bunlardan en çok pay alan sektörlerin başında da antika ve koleksiyon pazarı geliyor. Geçmiş yıllarda çoğunlukla yetişkin bireyler tarafından ilgi duyulan antika eşyalar, artık genç neslin de radarında. Çünkü herbiri artık birer sanat eserine dönüşen antika parçaların online platformlar üzerinden satışa sunularak trend haline gelmesi, bu ürünlerin genç tüketiciler karşısındaki görünürlüğünü artırarak ilgi çekici objelere dönüşmesini sağlıyor. Bu sayede sanatseverler daha çok değerli eşyaya ulaşabilirken, antikacılar da online pazaryerleri aracılığıyla satışlarını artırıyor" ifadelerini kullandı.

ANTİKA VE KOLEKSİYON PARÇALARI ARTIK ONLİNE PAZARYERLERİNDE

Online pazaryerlerini kullanıcı deneyimini esas alarak oluşturduklarının altını çizen Kara, iş modellerini şu şekilde anlattı:

"Online alışveriş sitemiz üzerinden sunduğumuz hizmetlerle insanların antika ürünlere daha kolay ulaşmalarını sağlarken, satıcıların da e-ticaret dünyasına dair önyargılarını kırıyoruz. Antika sanat eserlerinden objelere, ev dekorasyon ve tekstil eşyalarından koleksiyon ürünlerine kadar birçok kategorinin yer aldığı pazaryerimizde satıcı ve alıcılarımıza 7/24 hizmet veriyoruz. Son teknolojiyi kullanarak sıfır risk modeliyle inşa ettiğimiz platformumuzda antika halı, daktilo, tablo ve biblo gibi ürünlerin de en uygun fiyata satışının yapılmasına olanak tanıyoruz. Kusursuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle çıktığımız yolda satıcıların kolay yoldan mağaza açmasına yardımcı oluyoruz. Alıcıların da üyelik işlemlerini en pratik şekilde tamamlamasını sağlayarak arzu ettikleri ürünlere güvenli online ödeme yöntemleriyle ulaşmalarının önünü açıyoruz."

ONLİNE ANTİKA ALIŞVERİŞLERİNDE GÜVENLİ TESLİMAT DEVRİ

Platformlarında işlem yapmak isteyen kullanıcıların birkaç adımdan oluşan prosedürü tamamlamaları gerektiğini belirten Kara, "Antika ve koleksiyon parçalarını online pazaryerimizde satışa sunmak isteyen kişilerin, öncelikle sitemizdeki mağaza oluştur başlığını seçerek formu doldurmaları ve ardından giriş işlemlerini yapmaları gerekiyor. Satıcılar, daha sonra ürünlerini kategorilere ayırarak müşteri kitlesiyle iletişime geçebilirken, alıcılar da üyelik hesaplarıyla birlikte dilediği ürünleri sepetlerine ekleyebiliyor ve elde ettikleri kuponlarla ürünleri indirimli şekilde satın alabiliyor. Bu süreçte kullanıcılarımızın merak ettikleri tüm soruları da çok kanallı iletişim modelimizle yarattığımız ağlar üzerinden yanıtlayarak, sürecin başarıyla tamamlanmasını sağlıyoruz" dedi.