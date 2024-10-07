Üye Girişi
Haberler

Pamuk Üretimi Ekonomik Kalkınmanın Anahtarı

Pamuk Üretimi Ekonomik Kalkınmanın Anahtarı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, 7 Ekim Dünya Pamuk Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, pamuğun hem tarımsal hem de sanayi sektörleri için stratejik öneme sahip olduğunu ve üretiminin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, '7 Ekim Dünya Pamuk Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, pamuğun sadece bir tarım ürünü değil, birçok sektörü besleyen, istihdam oluşturan ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen önemli bir tarımsal kaynak olduğunu ifade etti.

Tekstil ve gıda sektörleri başta olmak üzere birçok endüstrinin temel hammadde kaynağını pamuğun oluşturduğuna işaret eden Akıncı, dünya ekonomisinde önemli bir rol oynayan pamuğun üretiminin daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 7 Ekim Dünya Pamuk Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de pamuk üretiminin sanayi sektörü üzerindeki etkileri ve üretici beklentilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Pamuğun tarım ve sanayi sektörlerinde stratejik öneme sahip eşsiz bir tarım ürünü olduğunu kaydeden Akıncı, geniş kullanım alanları ve yüksek katma değeri ile hem ekonomik kalkınmayı destekleyen hem de sürdürülebilir tarımın vazgeçilmez bir parçası haline gelen pamuğun önemli bir gelir kaynağı oluşturduğunu söyledi.

Pamuğun, tekstil sektöründen gıda üretimine, sağlık ürünlerinden çevre dostu çözümlere kadar birçok alanda kritik rol oynadığına işaret eden Akıncı, "Yerli üretimin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla pamuk üreticilerinin desteklenmesi ve üretime daha fazla teşvik edilmesi önem arz etmekte. Pamuk ülkemizde 'Tahıllar ve diğer Bitkisel Ürünler' grubunda buğdaydan sonra ikinci en büyük hasılaya sahip ürün. Ülkemiz, dünya pamuk üretiminde yıllara göre bazen 6'ncı bazen ise 7'nci sırada yer almakta. Pamukta en fazla üretim ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirilmekte. Geleneksel ürünlerimiz arasında yer alan pamuk gerek tarımsal üretimimizdeki konumu gerekse de sağladığı katma değerden dolayı, tarım ve sanayi sektörümüz için stratejik önem taşımakta" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası Mehmet Akıncı gaziantep Çiftçilik Ekonomi Güncel Dünya Tarım

Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

 Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber
Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinim Mutfakta Eda kimdir? Eda Koç kaç yaşında, nereli? 7 Ekim'de Filistin'de ne oldu? 7 Ekim katliamı nedir? Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 7 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi! İslam Memiş altın ile ilgili ne dedi? Altın yükselecek mi? Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu kaç yaşında, nereli? Babalar Günü ne zaman 2025? ''Babalar Günü'' hangi güne denk geliyor? Kötü Kan dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Kötü Kan dizisi neden bitiyor? Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden öldü? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Recai Kutan kimdir? Recai Kutan ne zaman öldü, hastalığı neydi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.