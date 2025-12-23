Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Cüneyd, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği hedef doğrultusunda Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, ATO Başkanı Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaklaşık 5 bin Pakistanlı öğrencinin eğitim gördüğüne dikkati çekerek, eğitim, kültür ve ticaret alanlarında gelişen ilişkilerin ekonomik işbirliğine de güçlü bir zemin oluşturduğunu bildirdi.

Türkiye ile Pakistan'ın dost ve kardeş iki ülke olduğunu vurgulayan Baran, Türkiye'nin Pakistan'ı tanıyan ilk ülkelerden olduğunu hatırlattı.

Baran, Türk şirketlerinin Pakistan'daki yatırımlarının 2 milyar doları aştığını, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri kapsamında da yaklaşık 3,5 milyar dolarlık proje gerçekleştirildiğini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Savunma sanayisi alanında da önemli işbirliği fırsatları bulunuyor. Pakistan ordusunun modernizasyon ihtiyaçlarının bir kısmı Türk savunma sanayisi firmaları tarafından karşılanıyor. Ayrıca Türk dizilerinin Pakistan'da gördüğü ilgiden de memnunuz. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği hedef doğrultusunda, Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Mevcut ticaret hacmimizin 570 milyon dolarlık kısmı Ankara üzerinden gerçekleşiyor. Bu rakam, Ankara iş dünyasının Pakistan ile ticarette ne kadar aktif olduğunu gösteriyor."

"Türkiye kazanırsa Pakistan kazanır, Pakistan kazanırsa Türkiye kazanır"

Büyükelçi Cüneyd de ATO üyelerini Pakistan'a yatırım yapmaya davet ederek, ülkesindeki yatırım fırsatlarını anlattı.

Türkiye ile Pakistan arasındaki ekonomik işbirliğinin "kazan-kazan" modeliyle geliştirilebileceğine dikkati çeken Cüneyd, şunları kaydetti:

"Tekstilde Türkiye'nin makine ve teknolojisi Pakistan'daki üretim gücüyle birleştirilerek, nihai ürünler Türk markasıyla dünya pazarlarına sunulabilir. Pakistan, ham madde maliyetleri ve 240 milyonluk nüfusuyla Türk firmalar için büyük bir iç pazar sunuyor. Seramik sektöründe de Pakistan'ın sahip olduğu ham madde kaynaklar önemli bir avantaj oluşturuyor. Lojistik açıdan Pakistan'ın Körfez bölgesine yakınlığı navlun maliyetlerini ciddi ölçüde düşürüyor. 240 milyonluk nüfusuyla Pakistan, Türk firmaları için büyük bir pazar. Türkiye kazanırsa Pakistan kazanır, Pakistan kazanırsa Türkiye kazanır."