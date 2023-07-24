Pakistan, Azerbaycan ile LNG Tedariki Konusunda Esnek Şartlarda Anlaşma İmzaladı

Pakistan, Azerbaycan ile sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedariki konusunda esnek şartlarda anlaşma imzaladı. Anlaşma, Pakistan LNG Limited ile Azerbaycanlı enerji şirketi SOCAR arasında imzalandı. Anlaşma 1 yıl süreyle geçerli olup, Azerbaycan her ay bir LNG kargosu teklif edecek ve Pakistan'ın kabul etmesi durumunda tedarik gerçekleşecek. Pakistan, ham petrol ithal kaynaklarını çeşitlendirmek için bu tür girişimlere başlamıştır.

Pakistan, Azerbaycan ile sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedariki konusunda "esnek şartlarda" anlaşma imzaladı.

Radio Pakistan'daki habere göre, Lahor'da "Pakistan LNG Limited" ile Azerbaycanlı enerji şirketi SOCAR arasında esnek şartlarda çerçeve anlaşma imzalandı.

İmza törenine katılan Başbakan Şahbaz Şerif, burada yaptığı açıklamada, anlaşmanın 1 yıl süreyle geçerli olduğunu ancak 1 yıl daha uzatılabileceğini belirterek, Azerbaycan'ın her ay bir LNG kargosu teklif edeceğini ve bunu kabul edip etmemenin Pakistan'a bağlı olacağını söyledi.

Şerif, anlaşmadaki rolü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e övgüde bulundu.

Pakistan'ın Azerbaycan Havayolları için İslamabad, Karaçi ve Lahor'a uçuş iznini onayladığını aktaran Şerif, bunun iki ülke arasındaki yatırım ve turizmin gelişmesi için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Petrol fiyatlarındaki küresel artışın ardından Pakistan, ham petrol ithal kaynaklarını çeşitlendirmek için girişimlere başlamıştı.

Pakistan'ın Rusya'dan ithal ettiği 100 bin ton ham petrolün 45 bin tonluk kısmını taşıyan ilk gemi, 11 Haziran 2023'te Karaçi'ye ulaşmıştı.

Pakistan Bakanlar Kurulu, 15 Haziran 2023'te Azerbaycan'dan indirimli fiyattan LNG alımına ilişkin anlaşmayı onaylamıştı