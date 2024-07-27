Özyurt Silah Sanayi A.Ş'nin Ticari Faaliyetleri Forbes Dergisinde Yer Aldı

Özyurt Silah Sanayi A.Ş'nin yapmış olduğu ihracatlar Amerika'nın iş dünyası dergisi Forbes'in internet dergisinde yayımlandı. Sitede yer alan yazıya göre; Türkiye'nin savunma endüstrisi ürünlerindeki artan başarısının özel sektör oyuncularına sağlanan destekle birlikte geldiği belirtildi. Şirket, Türkiye'nin yanı sıra NATO müttefikleriyle de iş birliği yaparak savunma ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Yazının devamında Türkiye'nin savunma endüstrisindeki bu yükselişinin, uluslararası alanda da dikkat çektiği ve Türk savunma sanayi ürünlerinin dünya genelinde talep gördüğü belirtildi.

Şirketin ürün yelpazesinde, Long-Range Sniper BMZ 338, Sniper Rifle YİĞİT21, Kalashnikov Asi 21 Piyade Tüfeği ve Pistol Efe19 gibi ürünler bulunuyor. Şirket, savunma endüstrisinde modernizasyon, araştırma & geliştirme ve yeni askeri teknolojiler konularında müşterilerine uygun çözümler sunmayı hedefliyor.

"İHRACAT HACMİMİZİN 2024 YILINDA YÜZDE 20 ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Özyurt, "2023 yılında silah ve mühimmatı 100'den fazla ülkeye ihraç ettik. İhracat hacmimizin 2024 yılında yüzde 20 artmasını bekliyoruz. Ülkemizin savunma endüstrisini dünyaya göstermekten gurur duyuyoruz. Yerel ve ulusalda en yüksek kaliteyi sunmayı hedefliyoruz. Gelecekteki hedeflerimiz, özellikle ABD pazarında yeni yatırımlar ve yeniliklerle savunma endüstrisinde öncü bir rol oynamaktır. Ar-Ge ekibimizin desteğiyle en yüksek kaliteyi sunmayı amaçlıyoruz. Müşterilerimizin askeri ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak için profesyonel mühendislik altyapı ekibimizle en uygun çözümleri sunuyoruz. Savunma endüstrisinde modernizasyon, araştırma & geliştirme ve yeni askeri teknolojiler için uygun hizmetler ve teklifler sunuyoruz., Özyurt Silah Sanayi A. Ş. askeri ve savunma ile ilgili projelerin yanı sıra hükümet ve özel sektör için çözümler sunuyor" diye konuştu.