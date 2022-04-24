Öztrak'tan 500 TL'lik Banknot Yorumu: İlk Basıldığında 200 TL ile Alınanlar İçin Bugün 2 Tane 500'lik Bir 50'liğe İhtiyaç Var - Haberler

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Öztrak'tan 500 TL'lik Banknot Yorumu: İlk Basıldığında 200 TL ile Alınanlar İçin Bugün 2 Tane 500'lik Bir 50'liğe İhtiyaç Var

ANKA - Merve Güven - Ekonomi
 - Güncelleme:
Öztrak'tan 500 TL'lik Banknot Yorumu: İlk Basıldığında 200 TL ile Alınanlar İçin Bugün 2 Tane 500'lik Bir 50'liğe İhtiyaç Var

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 500 liralık banknot basılacağı iddiaları için “En büyük banknot olan 200 lira, 2009 Ocak ayında çıkarıldı. O gün 200 lira ile alınan aynı mal ve hizmeti, bugün almak için: 2 tane 500'lük bir de 50'lik banknota ihtiyaç var” dedi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 500 liralık banknot basılacağı iddiaları için "En büyük banknot olan 200 lira, 2009 Ocak ayında çıkarıldı. O gün 200 lira ile alınan aynı mal ve hizmeti, bugün almak için: 2 tane 500'lük bir de 50'lik banknota ihtiyaç var" dedi.

CHP Parti Sözcüsü, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 500 liralık banknot basacağı iddiaları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Öztrak'ın paylaşımı şöyle:

"Paramızı pul edenlerin, 500 liralık banknot çıkaracağı söyleniyor. Ama o da yetmez. En büyük banknot olan 200 lira, 2009 Ocak ayında çıkarıldı. O gün 200 lira ile alınan aynı mal ve hizmeti, bugün almak için: 2 tane 500'lük bir de 50'lik banknota ihtiyaç var. Nereden nereye..."

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ANKA / Merve Güven - Ekonomi

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Ocak, Ekonomi, Haberler

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