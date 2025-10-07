Özgür Özel: Asgari ücreti yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar

2026 yılı asgari ücret zammına ilişkin tartışmalar, ekim ayının başlamasıyla birlikte yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Ekonomik göstergelerdeki dalgalanma ve yüksek enflasyon ortamı nedeniyle milyonlarca çalışan gözünü, yıl sonunda yapılacak ücret artışına çevirmiş durumda.

ASGARİ ÜCRET İÇİN YÜZDE 20 TAHMİNİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin toplantısında yaptığı açıklamada, hükümetin asgari ücreti yüzde 20 oranında artırmaya hazırlandığını iddia etti. Özel, bu hesapla asgari ücretin 26 bin lira seviyesine çıkacağını belirterek, "Asgari ücreti utanmadan sıkılmadan yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar. Asgari ücreti 26 bin lira yapıp bir yıl boyunca da böyle tutmaya kararlılar." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIN SIRTINDAKİ BU YÜKÜ ARTIK TAŞIMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Kişi başı milli gelirimiz 17 bin dolara yükseldi" açıklamasına da değinen Özel, "Bir yandan yüksek büyümeden bahsediliyor, diğer yandan çalışanlara yalnızca yüzde 20 zam öngörülüyor. Vatandaşın sırtındaki bu yükü artık taşımak mümkün değil." sözleriyle eleştiride bulundu.