Haberler

Özgür Özel: Asgari ücreti yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Özgür Özel: Asgari ücreti yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özgür Özel: Asgari ücreti yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar
Haber Videosu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümetin 2026 yılı asgari ücret artışı için yüzde 20'lik bir zam planladığını öne sürdü. Özel, bu oranın asgari ücreti 26 bin liraya çıkaracağını ifade etti.

2026 yılı asgari ücret zammına ilişkin tartışmalar, ekim ayının başlamasıyla birlikte yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Ekonomik göstergelerdeki dalgalanma ve yüksek enflasyon ortamı nedeniyle milyonlarca çalışan gözünü, yıl sonunda yapılacak ücret artışına çevirmiş durumda.

ASGARİ ÜCRET İÇİN YÜZDE 20 TAHMİNİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin toplantısında yaptığı açıklamada, hükümetin asgari ücreti yüzde 20 oranında artırmaya hazırlandığını iddia etti. Özel, bu hesapla asgari ücretin 26 bin lira seviyesine çıkacağını belirterek, "Asgari ücreti utanmadan sıkılmadan yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar. Asgari ücreti 26 bin lira yapıp bir yıl boyunca da böyle tutmaya kararlılar." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIN SIRTINDAKİ BU YÜKÜ ARTIK TAŞIMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Kişi başı milli gelirimiz 17 bin dolara yükseldi" açıklamasına da değinen Özel, "Bir yandan yüksek büyümeden bahsediliyor, diğer yandan çalışanlara yalnızca yüzde 20 zam öngörülüyor. Vatandaşın sırtındaki bu yükü artık taşımak mümkün değil." sözleriyle eleştiride bulundu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Avukat suikastında çarpıcı detay! Ölüm emri yurt dışındaki çete elebaşından gelmiş

Soruşturmada çarpıcı detay! Avukatın ölüm emrini bakın kim vermiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak istiyordu! Ortaya çıkan sonuç korkunç

Dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak istiyordu! Ortaya çıkan sonuç korkunç
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.