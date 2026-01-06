Haberler

Özgür Özel'den "Seyyanen zam" çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim

Güncelleme:
TÜİK'in açıkladığı zam oranlarının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşlarının yetersizliğine dikkat çekerek kök maaşlara yasal artış ve seyyanen zam çağrısı yaptı. Özel, "Bir emekli maaşının asgari ücretin altında olması kabul edilemez" diyerek iktidara seslendi: "Gelin bu ayıbı temizleyelim."

  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam alacak.
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşlarının asgari ücretin altında olmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
  • Özgür Özel, kök maaşlara kanun yoluyla artış yapılması gerektiğini ifade etti.

TÜİK'in 2025 yılının son enflasyon verisi olan aralık ayı rakamlarını açıklamasıyla memur ve emekli zam oranları belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam alacak.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR SOSYAL KRİZİN EŞİĞİNDEDİR"

Gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında ekonomi gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, emekli maaşlarının yanı sıra sosyal yardım ödemelerindeki artışlara da değinerek "Türkiye büyük bir sosyal krizin, sosyal patlamanın eşiğindedir" dedi.

"KÖK MAAŞLARA KANUN YOLUYLA ARTIŞ ŞART"

Özel, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşına ilişkin rakamları örnek göstererek, "Emekliyi bu halde bırakamayız. Kök maaşlara kanun yoluyla artış yapmak şarttır" ifadelerini kullandı. CHP lideri, seyyanen zam çağrısını da yineleyerek, "Bir emekli maaşının bir asgari ücretin altında olması kabul edilebilir değildir" diye konuştu.

"GELİN BU AYIBI TEMİZLEYELİM"

Özel, iktidara ve tüm siyasi partilere seslenerek, emeklilerin gelirinin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. CHP lideri, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradayız. Gelin bu hafta bu ayıbı temizleyelim" dedi.

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMihrali:

nasılsın olsa bir sorumluluğun yok. atış serbest.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme97
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Temizlemeye niyeti olsa o ayıbı yapmaz zaten

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHAKAN GÖKTAŞ:

millet perişan çarşı pazar ateş pahası ama bunu şuandaki ülkeyi yönetenler görmezden geliyor , kağıt üzerinde düşürülmüş bir enflasyonla çarşı pazar arasında dağlar kadar fark var olan bizlere oluyor yazıklar olsun hakkımı helal etmiyorum

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

kaynak seçmene söz verdiğin olmayan traktörler gibi olmasın

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıChorlu:

Cenab Et Lokantası sahibi konuştu. Ak parti verecek olsa bile bu zat yüzünden kuruş falan vermez emekliye. Emekli ak parti için israf kapısı. Bunu her altı ayda bir uygulamalı gösteriyor herkese.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla

