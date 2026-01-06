Özgür Özel'den 'Seyyanen zam' çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim

TÜİK'in 2025 yılının son enflasyon verisi olan aralık ayı rakamlarını açıklamasıyla memur ve emekli zam oranları belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam alacak.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR SOSYAL KRİZİN EŞİĞİNDEDİR"

Gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında ekonomi gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, emekli maaşlarının yanı sıra sosyal yardım ödemelerindeki artışlara da değinerek "Türkiye büyük bir sosyal krizin, sosyal patlamanın eşiğindedir" dedi.

"KÖK MAAŞLARA KANUN YOLUYLA ARTIŞ ŞART"

Özel, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşına ilişkin rakamları örnek göstererek, "Emekliyi bu halde bırakamayız. Kök maaşlara kanun yoluyla artış yapmak şarttır" ifadelerini kullandı. CHP lideri, seyyanen zam çağrısını da yineleyerek, "Bir emekli maaşının bir asgari ücretin altında olması kabul edilebilir değildir" diye konuştu.

"GELİN BU AYIBI TEMİZLEYELİM"

Özel, iktidara ve tüm siyasi partilere seslenerek, emeklilerin gelirinin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. CHP lideri, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradayız. Gelin bu hafta bu ayıbı temizleyelim" dedi.