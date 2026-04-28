Haberler

Özelleştirme İdaresi 5 ildeki taşınmazların satışını onayladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara, Adana, Nevşehir, Muş ve Şanlıurfa'daki bazı taşınmazların satışına onay verdi.

ÖİB'nin konuya ilişkin karar tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Nevşehir'in merkez ilçesi Evler Mahallesi'ndeki taşınmazın, ihalede 40 milyon 750 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Fatih Mıhcı'ya satışı kararlaştırıldı.

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Muş'un merkez ilçesi Kıravi (Şenoba) köyündeki taşınmazın, ihalede 33 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Mehmet Şahin Mete'ye satışı onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek-İmar Mahallesi'ndeki taşınmazların ihalede 30 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Gülmar City Gross Gıda Sanayi Ticaret Taahhüt Ltd. Şti'ye satışına karar verildi.

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Mehmetçik Mahallesi'ndeki taşınmazın, ihalede 28 milyon 400 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Yakup Öge'ye satışı kararlaştırıldı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Karacakaya Mahallesi'ndeki taşınmazın, ihalede 22 milyon 100 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Rey Taahhüt Gıda İnşaat Otomotiv Turizm İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti'ye satışı onaylandı.

Yine mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Karacakaya Mahallesi'ndeki taşınmazın ihalede 20 milyon 600 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Mahir Akkaya'ya satışına karar verildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Adana'nın Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'ndeki taşınmazın ihalede 11 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Faruk Arslan'a satışı kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu

Toplantıdan karar çıktı! Trump'tan İran'ın sürpriz teklifine yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco gönderilir gönderilmez Galatasaray'dan flaş paylaşım

Tedesco gönderilir gönderilmez Galatasaray'dan flaş paylaşım
İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Boğazı'nda korkulu anlar
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu

Vicdanları yaralayan karar bozuldu! "Çocuk benden değil" diyerek...
Trabzonspor'u tek başına deviren Berkan Kutlu'nun üçüncü gol üzüntüsü

Trabzonspor'u tek başına deviren Berkan Kutlu'nun büyük üzüntüsü
Tedesco gönderilir gönderilmez Galatasaray'dan flaş paylaşım

Tedesco gönderilir gönderilmez Galatasaray'dan flaş paylaşım
Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı

Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Baba-oğul adeta hazine buldu

Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova

Görenler burayı Brezilya'da sanıyor ama değil