Özel Sağlık Sigortalarında Yeni Dönem Çalıştayı'nda sektörün potansiyeli masaya yatırıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, sağlık harcamalarından özel sağlık sigortasının aldığı payın artırılabileceğine işaret ederek, "Yüzde 2,7 toplam sağlık harcamalarından alınan özel sağlık sigortası payı var. Bunun yaklaşık 7 katı kadar da hiçbir sigortası olmayan, cebinden para ödemek suretiyle tedavi ve ilaç masraflarını karşılayan bir kesim var. Yani 7 kat bir potansiyel var ortada. Gidilecek yer çok açık ve net. İşlenmemiş bir alan var." dedi.

SEDDK işbirliği ile Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından İstanbul'da düzenlenen "Özel Sağlık Sigortalarında Yeni Dönem Çalıştayı", sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda, özel sağlık sigortacılığında sürdürülebilirliği güçlendiren yeni model arayışları, maliyet yönetimi, teminat kapsamları ve dijital dönüşüm süreçleri ele alındı.

Etkinliğin açılışında konuşan SEDDK Başkanı Davut Menteş, vatandaşa en yoğun dokunan alanlardan birisi olması nedeniyle özel sağlık sigortacılığını önemsediklerini belirterek, 20 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek 'Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği'ne dikkati çekti.

Son dönemde özel sağlık sigortalarının 3 milyon, tamamlayıcı sağlık sigortalarının ise 5,5 milyon sigortalı sayısı direncini aşamadığını, parasal pay tarafında da sağlık sigortaları branşının müşteri tarafında negatif ayrıştığını gözlemlediklerini kaydeden Menteş, bu durumun nedenlerinin iyi analiz edilerek, tüm faktörlerin ağırlığının ve ne kadarının değiştirilebileceğinin belirlenmesi gerektiğini anlattı.

Toplam sağlık harcamalarından özel sağlık sigortasının aldığı payın artırılabileceğine işaret eden Menteş, "Yüzde 2,7 toplam sağlık harcamalarından alınan özel sağlık sigortası payı var. Bunun yaklaşık 7 katı kadar da hiçbir sigortası olmayan, cebinden para ödemek suretiyle tedavi ve ilaç masraflarını karşılayan bir kesim var. Yani 7 kat bir potansiyel var ortada. Gidilecek yer çok açık ve net. İşlenmemiş bir alan var. Bunun önemli kısmının bu ürünleri alabilecek nitelikte bir kitle olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Menteş, Yönetmelikteki ömür boyu yenileme garantisi değişikliğinin sonuçlarına değinerek, şunları söyledi:

"Ömür boyu yenileme garantisiyle artık sağlık sigortasını, sağlık poliçesi ürününün ötesine, bir yatırım aracına taşıdık. Asgari koşulların gerçekleşmesi halinde artık vatandaşımız ileride tedavi masrafları çok yüksek olan bir hastalıkla karşılaşsa dahi hiçbir sigorta şirketimiz 'Ben yenilerim ama fiyatım artık bu.' diyemeyecek. Sadece yaştan kaynaklanan çarpan değişikliği uygulayabilecek. Onun haricinde bu hastalarımız çok önemli bir değere sahip olacak. Çok yüksek maliyetli, uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklara sahip olsalar dahi ilave prim ödemeden tedavi masraflarını karşılamış olacaklar. Özel sağlık sigortasına sadece bir sigorta dalı olarak değil, kamu otoritesi yönünden baktığımız zaman, kamunun yükünün hafifletilmesi, vatandaşımızın konforunun artırılması, makroekonomik gidişata, finansal istikrara destek sağlaması yönleriyle de özellikle desteklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum."

"Yönetmelik, Türkiye'deki özel sağlık sigortacılığının gelişmesinde önemli bir milat"

Açılışta konuşan TSB Başkanı Uğur Gülen de özel sağlık sigortacılığının büyümesi yönünde çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, bu çalışmalarda doğal afetlere ve yaşlanmaya karşı dayanıklı bir toplum, eğitim, sigorta aracılarının rehabilitasyonu ve sağlık konularına odaklandıklarını aktardı.

Yönetmelikle ilgili görüşlerini paylaşan Gülen, "Hem SEDDK, hem sektörün oyuncularıyla birlikte çalışılması, çok sayıda istişare yapılması anlamında gerçekten örnek gösterilecek bir mevzuat düzenlemesi olduğunu söylemem lazım. Çok güzel çalışılarak oluşturulmuş bir yönetmelik. Sağlık sigortacılığında müşteri gözüyle güven tesisini sağlayan bir yönetmelik olarak masanın üzerinde durduğunu söylemem lazım. Bugün artık sağlık sigortası alan bir müşteriye tanınan bilgilendirme hakkı, ömür boyu yenileme garantisi hakkı, bir şirketten diğerine geçiş hakkı, şirketler arasındaki farklı uygulamaları ortadan kaldırarak sigortalının sürpriz yaşamadan ürünü kullanabileceği noktaya getirmesi açısından çok kritik. O yüzden hakikaten çok desteklediğimiz, beğendiğimiz ve umuyorum ki Türkiye'deki özel sağlık sigortacılığının gelişmesinde önemli bir milat olan bir düzenlemedir." değerlendirmesinde bulundu.

Gülen, sağlık sisteminde özel sağlık sigortası payının artırılabileceğini ifade ederek, "Sağlık sisteminin GSYH'den aldığı pay yüzde 5,5'ler civarında. Bu 5,5'lik payın yüzde 80'i kamu tarafından ödeniyor. Yüzde 17'si cepten yapılan ödemeler, yüzde 2,7'si özel sağlık sigortaları tarafından karşılanıyor. Yüzde 17'lik cepten ödemenin bir kısmını alabilsek, kamunun üzerindeki yükün bir kısmını alabilsek, bu sadece özel sağlık sigortacılığının gelişmesine katkıda bulunmayacak, kamunun bütçesine muazzam bir fayda sağlayacak, toplumun dayanıklılığına sürdürülebilirliğine muazzam bir fayda sağlayacak. Bu gerçekten bizim önümüze koymamız gereken bir hedef. Yani 3'ü nasıl 20 yaparız? 3'ü nasıl 15 yaparız? Ama oturup gerçekten nereden, hangi harcamayı özel sağlık sigortalarına kaydırırız konusunu birlikte çalışmamız lazım." dedi.

TSB olarak koruyucu ve önleyici bir yapıyla değer bazlı çözümler yaratan bir özel sağlık sigortacılığı vizyonuna sahip olduklarını belirten Gülen, bu vizyonu proaktif sağlık yönetimi, verimliliği artırma ve veri ile yapay zekadan yararlanarak riskleri öngörme temelinde kurguladıklarını ifade etti.

Sektörün tüm bileşenlerinin aktif katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, özel sağlık sigortalarının geleceğine yön verecek çözüm önerileri ve politika setleri masaya yatırıldı. Çalıştay çıktılarına ilişkin detaylı raporun ilerleyen dönemde sektörle paylaşılması planlanıyor.