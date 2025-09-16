Özbekistan Ankara Büyükelçisi, DTO'da sektör temsilcileriyle buluştu

Denizli Ticaret Odası (DTO), Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ile beraberindeki resmi heyeti, farklı sektörlerdeki üyeleri ile buluşturdu. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, ikili görüşmelerin de olduğu toplantılarıyla ilgili olarak, "Konuklarımıza, şehrimizi ve sektörlerimizi tanıttık. Yeni yatırım alanları, iş birlikleri ve sektörlerimizle ilgili istişarede bulunduk ve sorularını yanıtladık. Katılımları ve gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı hem üyelerimize hem basın mensuplarımıza hem de başta Büyükelçimiz olmak üzere konuklarımıza teşekkür ederiz" dedi.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, toplantı öncesinde, Büyükelçi Khaydarov ve beraberindeki heyet ile, tekstillere ziyaret etti. Başkan Erdoğan, üye ziyaretleriyle ilgili olarak, "Üyelerimiz ve sektörlerimiz için yeni pazarlar ve yeni iş birlikleri arayışımız kesintisiz devam ediyor. Uluslararası temaslarımızı, her geçen gün daha da artırıyoruz. Bu kapsamda saygıdeğer Büyükelçimize, şehrimizi bizzat sahada tanıttık ve üyelerimizi gezdirdik. Faaliyetleri ve sektörümüz hakkında bilgi aldığımız çok değerli iş insanlarımıza, bizi işletmelerinde ağırladıkları ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz; kolaylıklar dileriz" dedi. Başkan Erdoğan'a ziyaretlerinde DTO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oktay Mersin de eşlik etti.

DTO'daki sektörel toplantı, büyük ilgi gördü

Büyükelçi Khaydarov'un önderliğindeki heyet daha sonra DTO'daki toplantıya geçti. Toplantı, DTO üyesi sektörlerin temsilcilerinden büyük ilgi gördü. Başkan Erdoğan, toplantının başında kısa bir hoş geldiniz konuşmasıyla konuklarına seslendi. Özbek misafirlerini Denizli ve sektörleri hakkında bilgilendiren Erdoğan, "Şehrimize ve Denizli Ticaret Odamıza hoş geldiniz; şeref verdiniz. Bugün burada, tekstil, kimya, enerji ve kablo, maden ve mermer, tarım ile gıda, metal ve makine, hatta deri, lojistik, inşaat, bilişim, otomotiv, akaryakıt, sigorta, proje yönetimi, danışmanlık, eğitim ve kozmetik gibi çok çeşitli sektörlerimizden üyelerimiz de bizimle. Denizli'miz yeni yatırımlar ve girişimciliği ile ülkemizde hızla yükselen önemli bir büyükşehirdir. Çok çalışkan ve girişimci ruha sahip iş insanlarımızla tanınıyoruz. Bu sayede, Denizli'miz yabancı yatırımcıların gözdesi bir sanayi şehri olmuştur. Yabancı sermayeli şirket sayımız 422'dir. Bu şirketlerdeki yabancı sermaye oranı ise yaklaşık yüzde 50'dir. 57 farklı ülkeden gelen yabancı yatırımcılarımızın üçte biri Avrupa'dandır. İlk sırada 88 firmayla Almanlar var. Ticaret Odamızda kayıtlı Özbek kardeşlerimizin ortaklığındaki şirket sayısı ise 7'dir. Bunların yabancı sermaye tutarı, 2 milyon 125 bin TL'dir. Ülkemizde Özbek ortağı bulunan şirket sayısı ise 512'dir. Yabancı sermaye tutarı da 3 milyon dolardır. Yeni yatırımlar ve ticari iş birliklerimizle, bunu daha da artırmak istiyoruz. Özbekistan, kardeş ülkemiz. Toplantımızın da bu kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ve beraberindeki heyette yer alan Büyükelçilik Müşaviri Mashrab Mamirov, Çalışma Ataşesi Yardımcısı Fotihhon Oçilov, Tekstil Sanayi Birliği Derneği Daire Başkanı Nuriddin Makhamatov, Namangan Serbest Ekonomik Bölgesi Altyapı Baş Uzmanı Orifkhon Azizov, Namangan Serbest Ekonomik Bölgesi Hukuk Müşaviri Bakhromjon Ibragimov, Bunyodkor Tekstil ve Bunyodkor Endüstriyel Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Pirmazarov Abdulaziz, Bunyodkor Tekstil ve Bunyodkor Endüstriyel Teknokent Tekstil Uzmanı Teknolog Juma Ates, Yustex Kurucusu Akmal Yusupov ile Özbekistan'dan gelen iş insanları, Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın idaresinde DTO üyeleriyle lansman ve istişare toplantısı yaptı.

Başkan Erdoğan'a, yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti

Denizli'de ve DTO'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Büyükelçi İlkhom Khaydarov ise yakın ilgisinden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek sözlerine başladı. Büyükelçi Khaydarov, "Göreve başlayalı henüz 2,5 ay olmasına rağmen Türkiye'nin birçok iline gittim ve özellikle de Denizli'ye gelmek istedim. Tüm büyükelçiler görevlerine başlarken kendilerine hedef belirlerler. Benimle hedefim, Özbekistan'da bulunan nitelikli illerimiz ile Türkiye'nin en önde gelen illeriyle iş birliklerini artırmaktır. Denizli ile çalışmak, bizim için çok daha kolay olacaktır. Denizli, uluslararası çapta tanınmış ve ev tekstilinde önde gelen illerden biridir. Elbette, Özbekistan da Denizli tarafından yapılan işleri kendine örnek alarak değerlendirmeler yapmaktadır. 15 yıl önce Özbekistan'da tekstil alanında 100 milyon dolarlık bir ihracat yapılırken şimdilerde ise 4 milyar dolarlık ihracata ulaşılmıştır. Özbekistan, farklı alanlarda da gelişmektedir. O nedenle, heyetimizde Özbekistan'dan bulunan iş adamları ile Denizli iş adamlarının istişarelerde bulunarak yeni iş birliklerini hayata geçirmelerini arzu ediyoruz. Sizleri Özbekistan'a davet ediyoruz. Ben bir büyükelçi olarak Özbekistan'ı pek tabi ki överim ama siz asıl bizzat gelin ve kendiniz görün. Benim sözlerimin, az bile kaldığını kendi gözlerinizle göreceksiniz. Bizi sizlerle buluşturan, bu toplantımızı düzenleyen Başkanımız Uğur Erdoğan ile saygıdeğer iş insanı Oktay Mersin başta olmak üzere hepinize burada olmanızdan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Her horoz kendi çöplüğünde, Denizli horozu ise her yerde öter!"

Başkan Erdoğan, toplantının ardından Büyükelçi Khaydarov'u makamında da bir süre ağırladı. Toplantılarını ve Denizli hakkındaki istişare etti. İkili, ziyaretin sonunda birbirlerine birer hediye takdim etti. Konuğuna Denizli horozunun simgelendiği bir plaket hediye eden Başkan Erdoğan, "Sayın Büyükelçim, her horoz kendi çöplüğünde, Denizli horozu ise her yerde öter!" diyerek Büyükelçi Khaydarov'u ve ekibini gülümsetti.

Ziyaret, günün anısına DTO hizmet binası önünde verilen toplu haldeki pozla sona erdi. - DENİZLİ