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OYAK Maden Metalürji Şirketleri, Uluslararası Fuarlarla Ürünlerini Tanıtıyor

OYAK Maden Metalürji Şirketleri, Uluslararası Fuarlarla Ürünlerini Tanıtıyor
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OYAK Maden Metalürji Şirketleri, Eylül ayında düzenlenen Metal Expo, Coiltech ve Ankiros fuarlarına katılarak hem yurt içi hem de yurt dışındaki potansiyel müşterileriyle buluştu. Erdemir, İsdemir ve Erdemir Mühendislik, sektörlerinin önde gelen etkinliklerinde ürün ve hizmetlerini tanıttı.

Çelik üretimi, madencilik, mühendislik ve proje yönetimi alanlarında faaliyet gösteren OYAK Maden Metalürji Şirketleri, yurt içi ve yurt dışında ürün ve hizmetlerini tanıtmayı sürdürüyor. Eylül ayında düzenlenen Metal Expo, Coiltech ve Ankiros fuarlarına katılan Erdemir, İsdemir, Erdemir Mühendislik ve Erdemir Romanya, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

OYAK Maden Metalürji Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir, İsdemir, Erdemir Mühendislik ve Erdemir Romanya, yurt içi ve yurt dışında katıldığı fuarlarda ürün ve hizmetlerini sergilemeye devam ediyor. Eylül ayında gerçekleştirilen Metal Expo, Coiltech ve Ankiros fuarlarına katılan OYAK Maden Metalürji Şirketleri, sektörlerinin önde gelen temsilcilerini stantlarında ağırladı.

11-14 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlen demir-çelik sektörünün önde gelen buluşmalarından Metal Expo Fuarı'na ilk kez katılan Erdemir ve İsdemir, mevcut müşterilerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından etkinliğe katılan potansiyel müşterileriyle bir araya geldi. Sektörünün önemli etkinliklerinden Metal Expo Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırladı.

OYAK Maden Metalürji Şirketleri'nin daha önceki yıllarda Erdemir ve Erdemir Romanya ekipleri ile temsil edildiği Coiltech Fuarı'na bu yıl ilk kez Erdemir Mühendislik de katıldı. OYAK Maden Metalürji Şirketleri, 18-19 Eylül 2024 tarihleri arasında İtalya'nın Pordenone kentinde düzenlenen etkinliğe Erdemir Mühendislik ve Erdemir Romanya olmak üzere iki ayrı stant ile katıldı. Bobin sarma endüstrisinin önde gelen etkinliklerinden Coiltech Fuarı'nda; elektrik motorları, transformatörler ve jeneratörlerin tasarımı, üretim/bakım alanındaki yenilikçi malzemeler ve son teknoloji makineler sergilendi. 2010 yılından beri İtalya ve Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Coiltech Fuarı, 2025 yılında ise ilk kez Amerika'da gerçekleştirilecek.

19-21 Eylül 2024 tarihleri arasında kapılarını açan metalürji sektörünün önde gelen buluşmalarından Ankiros Fuarı'na katılan Erdemir, İsdemir ve Erdemir Mühendislik, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere ürün ve hizmetlerini tanıttı. Düzenlendiği ilk günden itibaren Erdemir ve İsdemir'in de destekçileri arasında yer aldığı etkinliğe Erdemir Mühendislik ikinci kez katıldı. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Ankiros Fuarı, iki yılda bir organize ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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