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OYAK İnşaat, European Property Awards 2024'te Üç Ödül Kazandı

OYAK İnşaat, European Property Awards 2024'te Üç Ödül Kazandı
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OYAK İnşaat, İstanbul Maslak ve İzmir Mordoğan projeleri ile European Property Awards 2024'te 'Residential Property', 'Residential High Rise Development' ve 'Residential Interior Show Home' kategorilerinde üç ödül aldı.

İstanbul Maslak ve İzmir Mordoğan projeleri ile European Property Awards 2024'te üç ödül kazanan OYAK İnşaat ; 'Residential Property', 'Residential High Rise Development' ve 'Residential Interior Show Home' kategorilerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldı.

Dünyanın en prestijli gayrimenkul ödüllerinden European Property Awards'ta (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) önemli bir başarı elde eden OYAK İnşaat, Londra'dan üç ödül ile döndü. OYAK İnşaat'ın İstanbul Maslak ve İzmir Mordoğan projeleri; 'Residential Property' (Konut Mülkiyeti Ödülü), 'Residential High Rise Development' (En İyi Yüksek Katlı Bina Ödülü) ve 'Residential Interior Show Home' (Örnek Daire İç Mimari Tasarımı Ödülü) kategorilerinde zirvede yer aldı.

Çevreye duyarlı modern yaşam alanları

Faaliyetlerine başladığı 1982 yılından beri faaliyetlerini sürdüren OYAK İnşaat, yüksek standartlarda projeleriyle konut sahibi olmak isteyenlere çevreye duyarlı modern yaşam alanları sunuyor.

Avrupa'nın en iyi projeleri ödüllendiriliyor

Verilen bilgiye göre, 1995'ten beri Avrupa'daki ticari ve konut projelerinde mükemmeliyeti ödüllendiren European Property Awards, uluslararası standartların oluşmasına katkı sağlıyor. European Property Awards'ta ödül kazanan projeler, 10 farklı coğrafi bölgede öne çıkan konut ve ticari projeleri geliştiren, tasarlayan veya danışmanlık yapan profesyonellerin ödüllendirildiği International Property Awards'a (Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri) katılma şansına da sahip oluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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