Otomotiv ihracatında rekor: 27,2 milyar dolar

Türkiye otomotiv endüstrisi, bu yılın 8 ayında 27,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos dönemi performansına ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) derlediği verilere göre Türkiye'nin toplam ihracatı, ocak-ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış göstererek 185 milyar 6 milyon 234 bin dolar oldu.

Ağustos ayında ihracat, yüzde 8,1 artışla 23,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin lokomotif ihracat sektörlerinden otomotiv endüstrisi de küresel ticarette yaşanan zorluklara, talep koşullarındaki dalgalanmalara, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerden dolayı tedarik zincirlerinin aksamasına rağmen 8 aylık dönemde dış satımda güçlü seyrini korudu.

Otomotiv endüstrisi, bu yılın 8 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2,5 artışla 27,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylece sektör, tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos dönemi performansına ulaştı.

Ocak-ağustos döneminde otomotiv endüstrisinin toplam ihracattaki payı yüzde 14,7 olarak hesaplandı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Aynı dönemde otomotivde en fazla ihracat 4,4 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken bu ülkeyi 3,3 milyar dolarla Fransa, 2,5 milyar dolarla Birleşik Krallık, 2,4 milyar dolarla İtalya ve 2,2 milyar dolarla İspanya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında Fransa zirvede yer aldı. Bu dönemde otomotiv sektörünün bu ülkeye dış satımı 338,2 milyon dolar arttı. İhracat artışında Fransa'yı 318,2 milyon dolarla İtalya, 148,3 milyon dolarla Hollanda, 105,6 milyon dolarla Almanya ve 60,7 milyon dolarla Polonya izledi.

Bu dönemde sektörün Polonya'ya 1,2 milyar dolarlık, Hollanda'ya ise 519,8 milyon dolarlık ihracat yaptığı belirlendi.

En fazla ihracat Kocaeli'den

İl bazında bakıldığında bu dönemde otomotiv sektöründe en fazla ihracat, 8 milyar dolarla Kocaeli'den gerçekleştirildi.

Aynı dönemde Bursa'dan 6,3 milyar dolar, İstanbul'dan 5,6 milyar dolar, Sakarya'dan 2,9 milyar dolar, Ankara'dan 1,3 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

TİM verilerine göre, 2025 ve 2026 yılları ocak-ağustos dönemlerinde otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat (bin dolar) gerçekleştirdiği ülkeler şöyle:

1 Ocak - 31 Ağustos (Bin dolar) ÜLKE 2025 2026 Değişim (yüzde) ALMANYA 4.335.690,33 4.441.329,57 2,4 FRANSA 2.977.732,41 3.315.957,72 11,4 BİRLEŞİK KRALLIK 2.727.906,27 2.480.380,24 -9,1 İTALYA 2.123.882,40 2.442.054,37 15,0 İSPANYA 2.226.411,88 2.156.112,98 -3,2 SLOVENYA 1.463.299,12 1.462.832,97 0,0 POLONYA 1.160.506,35 1.221.240,68 5,2 BELÇİKA 1.082.138,63 1.056.807,59 -2,3 ROMANYA 988.282,67 846.772,99 -14,3 ABD 813.026,08 841.194,57 3,5

Kaynak: AA