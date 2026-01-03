Haberler

Otomotiv endüstrisi geçen yıl 41,5 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Otomotiv endüstrisi, geçen yıl 41,5 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv endüstrisi, geçen yıl 41,5 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 41,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 31,9 milyar dolarla ikinci, 17,7 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörü üçüncü sırada yer aldı.

2025 yılında en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 48,8'le savunma ve havacılık sanayii oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 82'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen yıl yüzde 6 artışla 194,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

2025 yılında ihracatın yüzde 15,3'ünü gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 0,6'lık artışla 36,4 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,6'sını oluşturan madencilik grubunda yüzde 3,4'lük yükselişle 6,2 milyar dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen yıl en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 19,8 milyar dolarla Almanya, 14,2 milyar dolarla Birleşik Krallık, 13,2 milyar dolarla ABD olarak sıralandı.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 95,2 milyar dolarla İstanbul, 22,9 milyar dolarla Kocaeli ve 17,9 milyar dolarla Bursa oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 31 ARALıK1 OCAK - 31 ARALıK
SEKTÖRLER20242025Değişim ('25/'24)Pay(25) (%)20242025Değişim ('25/'24)Pay(25) (%)
I. TARIM3.417.8303.830.19612,116,536.187.65536.407.1810,615,3
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER2.360.5612.646.11712,111,424.433.32824.373.985-0,210,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.125.9701.207.5147,25,211.895.19612.367.1194,05,2
Yaş Meyve ve Sebze 349.164621.50878,02,73.400.8353.704.4148,91,6
Meyve Sebze Mamulleri 247.057240.897-2,51,02.724.4842.586.724-5,11,1
Kuru Meyve ve Mamulleri 177.793168.888-5,00,71.847.8771.742.530-5,70,7
Fındık ve Mamulleri 285.245249.028-12,71,12.632.6542.256.307-14,31,0
Zeytin ve Zeytinyağı 70.99643.077-39,30,2813.047496.026-39,00,2
Tütün 90.529100.85011,40,4978.5681.060.9398,40,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri13.80714.3564,00,1140.667159.92613,70,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER348.907446.90428,11,93.862.8824.046.1144,71,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller348.907446.90428,11,93.862.8824.046.1144,71,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ708.363737.1744,13,27.891.4457.987.0821,23,4
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri708.363737.1744,13,27.891.4457.987.0821,23,4
II. SANAYİ16.179.59018.812.02516,381,0183.703.736194.750.6866,082,0
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.137.6321.167.7382,65,013.882.16113.692.212-1,45,8
Tekstil ve Hammaddeleri780.506782.1870,23,49.489.2809.408.630-0,84,0
Deri ve Deri Mamulleri 109.988100.440-8,70,41.525.9401.445.058-5,30,6
Halı 247.138285.11015,41,22.866.9412.838.524-1,01,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.656.4292.643.742-0,511,430.738.47331.931.8783,913,5
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.656.4292.643.742-0,511,430.738.47331.931.8783,913,5
C. SANAYİ MAMULLERİ12.385.52915.000.54521,164,6139.083.102149.126.5977,262,8
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.259.9011.271.9811,05,517.909.57516.773.432-6,37,1
Otomotiv Endüstrisi3.483.7043.760.6668,016,237.197.33241.521.09611,617,5
Gemi, Yat ve Hizmetleri221.166291.55131,81,31.911.7452.243.95217,40,9
Elektrik ve Elektronik1.476.8861.730.86817,27,516.666.78817.731.7506,47,5
Makine ve Aksamları963.1861.153.26619,75,011.180.48211.261.5590,74,7
Demir ve Demir Dışı Metaller 972.2721.109.43114,14,812.427.97913.242.1456,65,6
Çelik1.433.5141.509.6625,36,516.133.28116.541.5732,57,0
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri339.573385.46013,51,74.310.7954.499.9014,41,9
Mücevher630.923553.630-12,32,47.473.8847.905.9415,83,3
Savunma ve Havacılık Sanayii997.5202.571.033157,711,16.733.63710.016.30248,84,2
İklimlendirme Sanayii606.883662.9989,22,97.137.6057.388.9463,53,1
III. MADENCİLİK534.487589.11310,22,56.007.9796.213.1103,42,6
Madencilik Ürünleri534.487589.11310,22,56.007.9796.213.1103,42,6
T O P L A M (TİM*)20.131.90823.231.33415,4100,0225.899.370237.370.9775,1100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı3.275.1133.179.386-2,912,035.878.76136.063.0410,513,2
GENEL İHRACAT TOPLAMI23.407.02126.410.72012,8100,0261.778.131273.434.0194,5100,0

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin saldırıları Venezuela'nın başkentini cehennem yerine çevirdi

ABD saldırıları sonrası cadde ve sokaklar adeta cehennem yeri
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi: Araca ulaşamamamız açıklanabilir değil

Günlerdir aranan Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
ABD'nin saldırıları Venezuela'nın başkentini cehennem yerine çevirdi

ABD saldırıları sonrası cadde ve sokaklar adeta cehennem yeri
Sosyal medyayı karıştıran kare

Tartışma yaratan kare!
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar