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Otomotiv devi Türkiye'den çekildi

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Almanya'nın en büyük otomotiv yan sanayi şirketlerinden biri olan Linde + Wiemann, Türkiye'deki üretim, Türkiye pazarından çekilme kararı aldı. Şirketin bu kararı, otomotiv sektöründe büyük bir şok etkisi yarattı.

Çin'den gelen dalga ve Tesla'nın varlığı, Alman otomotiv devlerini zorlu bir döneme soktu. Elektrikli araçların hızla yükselmesiyle birlikte sektörün önde gelen isimleri, yeniden yapılanma ve küçülme adımları atmak zorunda kalıyor. BMW'nin de aralarında bulunduğu birçok küresel marka, tesis kapatma ve çalışanlarla yollarını ayırma kararları alıyor.

LİNDE + WIEMANN TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR

Almanya'nın en büyük otomotiv yan sanayi şirketlerinden biri olan Linde + Wiemann, Türkiye'deki üretim tesisindeki ortaklığı bitirme kararı aldı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, şirket, Türkiye'de ortak olduğu Linde Opsan Otomotiv şirketindeki paylarını Ersu Ailesi'ne devretme kararı alarak ülkeden çekiliyor.

OPSAN'IN TARİHİ VE ÖNEMİ

Opsan, Türkiye'nin önemli otomotiv yan sanayi firmalarından biri olarak 1963 yılında üretime başladı. Sac ve kaynak montajlı parçalar üreten firma, sektördeki köklü yapısıyla dikkat çekiyordu.

ORTAKLIK KARARI ALMIŞLARDI

2010 yılında Opsan ile Linde + Wiemann arasında bir ortaklık anlaşması imzalanmış ve bu iş birliği sonucunda Linde Opsan kurulmuştu. Toplam 25 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren iki ayrı tesiste, yılda 130 milyon punta ve 55 milyon bağlantı elemanı kaynağı gerçekleştiriliyordu. 475 çalışanıyla dikkat çeken tesis, 2012 yılında Ford Tourneo ve Ford Transit projeleriyle seri üretime başlamıştı.

ÇALIŞILAN MARKALAR

Linde Opsan, yerli araç Togg'un yanı sıra Ford Otosan, TOFAŞ, Stellantis ve Magna gibi dev markalara üretim yapıyordu. Ancak, Linde + Wiemann'ın Türkiye'den çekilme kararı sonrası, bu iş birliklerinde de değişikliklerin yaşanması bekleniyor.

Otomotiv devi Türkiye'den çekildi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalil null:

Tabii pandemi zamanında elemanları çalıştırıp parasını devlet e ödeten OPSAN . Sigortasını yaptırmayan OPSAN. Şikayet edeni tazminatsız işten atan OPSAN. Bu dünyanın öteki tarafında mutlaka görüşeceğiz. O zaman hangi devlet koruyacak kime ne haracı verip te kendini kurtaracak sın.

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