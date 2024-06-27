Üye Girişi
Haberler

Otomotiv devi Tofaş üretime ara veriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk otomotiv defi Tofaş, Bursa fabrikasında planlı bakım-onarım çalışmaları ve ihracat pazarlarındaki seyir sebebiyle 16 Temmuz-20 Ağustos 2024 tarihleri arasında üretime ara verecek.

Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş, KAP'a yaptığı açıklamayla Bursa fabrikasında 16 Temmuz ile 20 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verileceğini duyurdu.

KAP'A AÇIKLAMA YAPTILAR

Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Şirketimiz Bursa fabrikasında 16.07.2024 – 20.08.2024 tarihleri arasında üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları ve ihracat pazarlarındaki seyir sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir.

"FABRİKADAKİ ÇALIŞMALARI NÖBETÇİ PERSONEL YÜRÜTECEK"

Bahse konu dönemde çalışanlarımız planlı yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.

İşte Tofaş'tan KAP'a yapılan açıklama;

Otomotiv devi Tofaş üretime ara veriyor

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

İhracat Bursa Tofaş Otomobil İş Dünyası Finans Ekonomi Haberler

MSB'den '3. Dünya Savaşı' açıklaması: Her türlü senaryoya hazırız

MSB'den "3. Dünya Savaşı" açıklaması: Her türlü senaryoya hazırız

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 Yapılacak zam oranı belli gibi! İşte temmuzdan sonra emekli ve memurun alacağı maaş

Yapılacak zam oranı belli gibi! İşte temmuzdan sonra emekli ve memurun alacağı maaş

 Yenilgiyi hazmedemeyince haddini aştı! Çek futbolcudan kriz çıkartacak sözler

Yenilgiyi hazmedemeyince haddini aştı! Çek futbolcudan kriz çıkartacak sözler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title