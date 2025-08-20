Oto tamirciler, 50 bin TL'ye çalıştıracak eleman bulamıyor

Gaziantep'te oto tamiri sektöründe eleman eksikliği yaşayan ustalar, iş öğretecek ara eleman bulamamaktan yakınıyor. Esnaf, aylık 50 bin TL civarı maaş vermelerine rağmen özellikle gençlerin, "Çok kirli, yağlı ve ağır iş" diyerek çalışmak istemediğini söyledi.

Gaziantep'in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 8 tane sanayi sitesinin bulunduğu ve 5 bine yakın da işletmenin olduğu oto ve makine tamiri sektörü eleman bulma problemi yaşıyor. Birçok bölümde ara elaman bulunmadığından yakınan ustalar, aylık 50 bin TL'ye yakın maaş vermelerine rağmen özellikle de gençlerin "Çok kirli, yağlı ve ağır iş" diyerek oto tamiri sektöründe çalışmak istemediğine dikkati çekiyor. Oto tamiri sektöründe eleman eksikliği sorununun gün geçtikçe arttığına dikkat çeken ustalar, işlerini devredecek çırak ve kalfa bulmakta zorluk çektiklerini de dile getirdi.

"Sektörde ciddi eleman sorunu var, herkes masa başı iş istiyor"

Çırak sayısındaki düşüşün sektörün geleceğini tehdit ettiğini ve sanayide yetişmiş eleman eksikliğinin sektörün ciddi sorunu olduğunu söyleyen ustalar, "Aileler çocuklarının sanayi ortamında yetişmesini istemiyor. Herkes çocuğunun masa başı mesleklerde eğitim görmesini arzuladığı öngörülüyor. Böyle olunca çocuklarda hem iş beğenmiyor hem çok para kazanmak ve kolay meslek istiyor" diyerek eleman sıkıntısının nedenini bu ifadelerle özetliyor.

Kalifiye eleman yetiştirmek zorlaştı

Ailelerde ve gençlerde tercihlerin değiştiğine dikkat çeken ustalar, "Eti senin kemiği benim" deyiminin yerine para konuşulunca sanayicilerin elaman bulmakta zorlandığını belirtti. Çocuğunu sanayiye getiren ailelerin sıklıkla kullandığı "eti senin kemiği benim" deyiminin yerini artık "çocuğuma ne kadar maaş vereceksin" diye sorduğunu, sanayiye gelerek iş arayan gençlerin ise "Çok kirli ve ağır iş" diyerek daha rahat ve kolay iş aradığını belirten ustalar, bu durumunda kalifiye eleman yetiştirmenin önündeki en büyük engel olduğuna dikkati çekiyor.

Eleman eksikliği sorunu gün geçtikçe artıyor

Maddi getirisi yüksek olmasına rağmen mesleklerinin gençler tarafından tercih edilmemesinin eleman sıkıntısını beraberinde getirdiğini belirterek 40-50 bin TL'ye çalıştıracak elaman, kalfa ve usta bulamamaktan yakınan ustalar, Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de oto tamiri sektöründe kalifiye eleman eksikliği sorununun gün geçtikçe arttığını söyledi.

Ustalar, meslek öğretecek eleman bulamıyor

Küsget Sanayi Sitesi'nde 30 yıldır oto tamir ustası olduğunu belirten Abdulkadir Güneş, Gaziantep gibi sanayi şehrinde maddi getirisi yüksek olmasına rağmen oto tamirciliğinin tercih edilmemesinin iş gücü açığını artırdığını söyledi. 12 yıllık zorunlu eğitimin de eleman yetiştirmekte etkili olduğunu ifade eden Güneş, 50 bin TL'ye kalfa ve usta bulmakta zorlandıklarını mesleklerini öğretecek ve devredecek elaman bulmanın zorluğundan yakındı.

"Aylık 50 bin lira verdiğimiz halde çalışmıyorlar"

Güneş, gençlerin daha yüksek kazancı olan meslekleri tercih etmesinin sektörde iş gücü açığına neden olduğunu belirterek, "Esnaf olarak eleman sıkıntısı yaşıyoruz ve meslekte eleman yetişmiyor. Her bir kalfaya 40-50 bin TL maaş verdiğimiz halde kalfa zor buluyoruz. Kalfa bulmak ve eleman bulmak artık imkansız oldu. Zorunlu eğitimin 12 yıl olması da eleman yetişmesini engelliyor. Bizim dönemimizde babamız bizi iş yerine götürürdü, 'eti senin kemiği benim' derdi. Şu an ise o dönem kapandı. Eleman geldiğinde birkaç gün çalışıyor, daha sonra ayrılıyor ve 'bu iş bana göre değil, bu iş çok kirli' diyor ve çekip gidiyor. Oto tamirciliği beğenmiyorlar, bundan dolayı eleman sıkıntımız var. Şu an biz meslekte son nesiliz. 10 yıl sonra bizim iş bitme durumuna gelir. Çünkü usta çok zor bulunuyor. Bizim de 10-15 yılımız kaldı. Kimse iş beğenmiyor, herkes rahat iş arıyor ve aylık yaklaşık 50 bin lira verdiğimiz halde çalışmıyorlar" dedi.

"18 yaşına gelen bir kişiyi meslekte yetiştirmek zor"

Vatandaşların artık çocuklarını iş öğrenmek için sanayiye göndermediklerini de belirten oto tamir ustası Recep Can ise "Çünkü çocuklar çok rahatladı. Biz bu mesleğe 12-13 yaşında başladık ve bize 'meslek altın bilezik' dediler. Biz çocuk yaşta mesleğe başladık, şu anda da şükürler olsun dükkanımız açık ve belli bir yere kadar geldik. Halen çalışmaya devam ediyoruz. Fakat yeni nesil biraz şanslı olduğu için sanayiye pek gelmiyor. Açık öğretimden diplomalarını alsınlar diye meslek liselerine de gönderiyoruz ama buna rağmen çalışan yok. Elini yağa vurduklarında hemen huylanıp çalışmak istemiyorlar" diye konuştu. - GAZİANTEP