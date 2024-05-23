OSTİM OSB Türk Devletleri ile Ticari İlişkilere Odaklanıyor

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın, kendilerini ticaret anlamında Türk dünyasına odakladıklarını belirterek, "Bu kapsamda ciddi ziyaretler gerçekleştiriyoruz, ticari ilişkilere başladık." dedi.

OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğünce OSB'de "Türk Devletleri Diplomatik Misyon Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Aydın, buradaki konuşmasında, ticaretin de sanat gibi ortak uluslararası bir dili olduğunu söyledi.

Bu kapsamda yurt dışıyla ticaret yapma arayışı içerisinde olduklarını dile getiren Aydın, ülkelerle sağlanan yakın ilişkilerin ticaretle zenginleştirilmesinin önemine işaret etti.

Aydın, OSTİM'deki firmaları ve mesleki kümelenmeleri uluslararası alana taşımak için sistemli bir çalışma yürüttüklerini ve bu konuda uzman desteği aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalar sonucu elde ettiğimiz raporlarda Türk ve İslam dünyası pek yer almıyor. Bizim gitmemiz gereken ülkeler içerisinde Pakistan, Özbekistan ve Bangladeş gibi ülkeler yer almıyor. Bu konu incelenmeli. Bu konuda keşfetmemiz gereken başka ülkeler olduğunu görüyoruz. Bu hazırlanan raporların dışında kendimizi ticaret anlamında Türk dünyasına odakladık. Bu kapsamda ciddi ziyaretler gerçekleştiriyoruz, ticari ilişkilere başladık."

Söz konusu ticari ilişkileri güçlü bir şekilde devam ettirmek için çalıştıklarını anlatan Aydın, OSTİM olarak özellikle Kırgızistan ve Özbekistan'da projeler yürüttüklerine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Aygün Attar da programın çok önemli ve geç kalınmış bir adım olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilk olarak ekonomik işbirliğiyle temellerinin atıldığını sonrasında ise siyasi bir teşkilat haline geldiğini anımsatan Attar, Türk Devletleri Teşkilatının da Türk dünyasında çok yönlü işbirliğini sağladığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara'da görevli diplomatik misyon temsilcileri, büyükelçiler, ticari ve askeri ataşeler ile Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) Türkiye Genel Müdürü Yalçın Orhon söz konusu ülkelerdeki yatırım fırsatlarına ilişkin sunum yaptılar.