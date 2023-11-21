Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de "Yerinde Dönüşüm Projesi" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Osmaniye Valiliği, Ahmet Cevdet Paşa Salonunda düzenlenen toplantıya Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Toprakkale Kaymakamı Volkan Özer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İrfan Remzi Yılmaz, ilgili kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Bin 351 deprem konutunu Aralık ayında teslim edeceklerini söyleyen Yılmaz, "Şu anda toplu konutlarımızın hızlı bir şekilde inşaatı sürüyor. Bin 351 konutu inşallah Aralık ayında teslim edeceğiz ve bu süreci elimizden geldiğince en hızlı şekilde tamamlamaya çalışıyoruz" dedi. Vali Yılmaz, yerinde dönüşümün belirli kurallar çerçevesinde yapılmak zorunda olduğunu ifade ederek, "Siz muhtarlarımızın bu bilgileri vatandaşlarımıza aktarmanız gerekiyor" diye konuştu.

Belediye Başkanı Kadir Kara ise yaptığı konuşmada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerinde Dönüşüm projesini başlattı. Yerinde dönüşüm, yani bir mülkiyetin bulunduğu yerde inşaatın yerinde yapılmasıdır. Amaç afete dayanıklı şehirler ve yaşam alanları oluşturmak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile birlikte, işbirliği ve eşgüdüm içerisinde, biz vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacak onlara ruhsatlarını vereceğiz. Bakanlık da bu inşaatların yapımı konusunda gerekli olan hibe ve krediyi sağlayacaktır" dedi.

Toplantının devamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İrfan Remzi Yılmaz, Yerinde Dönüşüm Projesi hakkında muhtarlara bilgi vererek, sorularını cevapladı. - OSMANİYE