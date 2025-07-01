Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 9 Ay Sonra Mavi Vatan'a Döndü

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Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 9 ay sonra Türkiye'ye döndü. Geminin Somali'deki görev süresi boyunca 234 gün boyunca 4 bin 464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplandı.

Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 9 ay sonra Mavi Vatan'a döndü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 4 Ekim'de Filyos Limanı'ndan yola çıkan Oruç Reis, Somali'de 234 gün süren görevini başarıyla tamamladı.

Somali'nin 3 ayrı deniz blokunda 4 bin 464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis'in görevi 6 Haziran'da sona erdi. Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayan gemi 9 ay sonra Mavi Vatan'a döndü.

Mogadişu Limanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından 15 Haziran'da yurda dönmek üzere harekete geçen Oruç Reis, Süveyş Kanalı'nı geçerek Akdeniz'e ulaştı. Oruç Reis'in 2 Temmuz sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı, 3 Temmuz sabah saatlerinde de İstanbul Boğazı'ndan geçmesi planlanıyor. Oruç Reis'in boğaz geçişlerinin ardından 4 Temmuz'da Filyos Limanı'na demirlemesi öngörülüyor.

Oruç Reis'in dönüş yolculuğuna Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi'nin yanı sıra donanmadan TCG Giresun ve TCG Göksu fırkateynleri ile Askeri Lojistik Destek Gemisi TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi de eşlik ediyor.

Yaklaşık 9 aylık görevinin ardından Filyos'a yanaşacak olan gemi, burada bakım ve onarımdan geçecek, gerekli çalışmaların yapılmasının ardından da yeni görevine hazır hale gelecek.

Yerli ve milli imkanlarla 2017'de inşa edilen Oruç Reis, doğal kaynakların aranmasının yanı sıra kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında kullanılabilecek kabiliyette bulunuyor. Ayrıca, 87 metre uzunluk, 23 metre genişlik ve 34 metre yüksekliğe sahip olan Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde iki ve üç boyutlu sismik araştırma faaliyetleri yürütebiliyor.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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