Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevin ardından yeni görevi için Pakistan'a ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt içinde ve dışında hidrokarbon arama faaliyetlerine tüm hızıyla devam eden Türkiye, yurt dışında denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevin ardından yeni yurt dışı görevi için geri sayıma başladı.

Mersin Taşucu Limanı'ndaki hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından 30 Ekim'de yola çıkan Oruç Reis, ikinci yurt dışı operasyonunu gerçekleştireceği Pakistan'a ulaştı.

Pakistan kara sularındaki iki ayrı noktada çalışacak Oruç Reis, 670 kilometrekarelik alanda üç boyutlu, 2 bin 353 kilometrelik alanda iki boyutlu sismik veri toplayacak.

Oruç Reis'in Pakistan'a ulaşması vesilesiyle yarın Pakistan'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılacağı bir tören düzenlenecek.

"Pakistan deniz sahalarında hidrokarbon arama çalışmalarına başlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, dünyanın 4. büyük derin deniz sondaj filosuna sahip olan Türkiye'nin edindiği derin deniz aramacılığı tecrübesini, dost ve kardeş Pakistan ile güç birliği yaparak yeni başarılara dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Geminin yeni görevi kapsamında sismik veri toplama operasyonu gerçekleştireceğini ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu operasyon sayesinde milletimizin enerji bağımsızlığı yolundaki sarsılmaz iradesini temsil eden gemimizle devletimizin gücünü ve yerli mühendisliğimizi tüm dünyaya bir kez daha göstereceğiz. Türk mühendislerimiz tarafından inşa edilen milli gururumuz Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, kıtalar arası ikinci görevi için Pakistan'a ulaştı. Bugüne kadar Mavi Vatan'da 23 bin kilometrelik, Somali'de ise 4 bin 464 kilometrekarelik alanda tarama yaparak önemli veriler üreten Oruç Reis ile şimdi de Pakistan deniz sahalarında hidrokarbon arama çalışmalarına başlıyoruz. Gemimiz bu yeni görevi kapsamında iki alanda 2 ve 3 boyutlu sismik veri toplama operasyonu gerçekleştirecek."

Marjan 3B ve Makran 2B projeleri yürütülecek

Operasyon kapsamında öncelikle Indus-C Blok adı verilen sahada, Marjan 3B Sismik Projesi'ni yürütecek olan Oruç Reis, Karaçi açıklarında toplam 670 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayacak.

Geminin hazırlık ve veri toplama çalışmalarının yaklaşık 50 gün içinde tamamlanması öngörülüyor.

İlk veri toplama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Oruç Reis, yeniden Karaçi Limanı'na dönerek yeni veri toplama operasyonu için hazırlık yapacak.

Oruç Reis'in Pakistan kara sularındaki ikinci adresi ise Makran Blokları olarak adlandırılan saha olacak. Oruç Reis, Makran 2B Sismik Projesi kapsamında toplam 2 bin 353 kilometrelik alanda iki boyutlu sismik veri toplayacak. Oruç Reis'in Makran Blokları'ndaki çalışmasının da toplam 25 günde tamamlanması planlanıyor.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ve 9 ay süren ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlamıştı.

Oruç Reis'in Somali'deki üç ayrı deniz blokunda yer alan toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda topladığı üç boyutlu sismik veri, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondajının kapısını aralamıştı.

Oruç Reis, 2017'de Türk mühendislerin emeği ile yerli ve milli imkanlar kullanılarak inşa edildi.

Gemi, doğal kaynakların aranmasının yanı sıra kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında kullanılabiliyor. Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz aramacılığı faaliyetlerinde hem iki hem de üç boyutlu sismik araştırma yapabiliyor. Bu amaçla özel olarak tasarlanan gemi, 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip bulunuyor.

Kaynak: AA