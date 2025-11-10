Orta Karadeniz Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi'nin Faaliyetleri Tanıtıldı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda kurulan Orta Karadeniz Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi, farklı bölgelerdeki firmaların dış ticaret yolculuğuna da ışık tutuyor.

Merkezin edindiği tecrübeler yaygınlaştırılarak diğer kalkınma ajanslarının hizmet bölgelerinde firmaların dış ticaret kapasitesinin güçlenmesine katkı sağlıyor. Bu kapsamda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) davetiyle Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde OKA Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi faaliyetleri tanıtıldı, tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Programda, KUDAKA uzmanlarının katılımıyla Bilgilendirme ve Tecrübe Paylaşımı Toplantısı düzenlendi. Samsun Yatırım Destek Ofisi (YDO) Koordinatörü Burak Aydoğdu, Uzman Enes Peker ve Amasya YDO Uzmanı Murat Şimşek tarafından Dış Ticaret Merkezinin çalışmaları hakkında sunum yapıldı.

Ardından KUDAKA bölgesinde faaliyet gösteren, ihracatçı veya ihracata başlama hedefi olan dokuz işletmeye dış ticaret danışmanlığı hizmeti verildi. Firmalara açık kaynaklardan dış ticaret istihbaratına erişim yöntemleri anlatılırken, hedef pazarların genişletilmesine yönelik potansiyel müşteri listeleri oluşturuldu. - SAMSUN