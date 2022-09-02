'Orta Doğu'ya e-ihracat için uygun bir dönem'

Ticaret Bakanlığı, geçen günlerde yeni e-ihracat desteklerini açıkladı. DHL Orta Doğu Başkan Yardımcısı ve CIO Burak Ertuna, yeni e-ihracat desteklerinin Türk firmaların e-ihracatta konumunu yükselteceğini vurgulayarak, "Orta Doğu'ya e-ihracat ve global pazarlara açılmak için uygun bir dönemdeyiz" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan e-ihracat destekleri arasında sipariş karşılama ve depo kira desteği gibi lojistik kalemleri de bulunuyor. DHL Orta Doğu Başkan Yardımcısı Burak Ertuna, yeni e-ihracat desteklerini lojistik sektörü açısından değerlendirdi. Ertuna, Türkiye'de KOBİ'ler başta olmak üzere her ölçekteki firmanın yurt dışı pazarlarda rekabet edebilmesi için en pratik çözümün e-ihracat veya mikro ihracat olduğunu vurgulayarak, 2021'de Türkiye'de e-ihracat hacminin yüzde 200 oranında büyüdüğüne işaret etti.

"YENİ E-İHRACAT DESTEKLERİ ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI OLACAK"

Burak Ertuna, devletin sunduğu destekler ve teşviklerle bu oranın her yıl arttığına dikkat çekerek, 25 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'E- İhracat Destekleri Hakkında Karar'da yer alan yeni e-ihracat desteklerine değindi. E-ihracat yapmak isteyen firmalar için önemli bir maliyet kalemi olan ve yeni e-ihracat destekleri arasında bulunan 'sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği'nin e-ihracata ivme kazandıracağına vurgu yapan Ertuna, şu ifadeleri kullandı:

"Global pazaryerlerinde ürünlerini listeleyen ya da kendi e-ticaret sitesi üzerinden satış yapmak isteyen firmaların sipariş karşılama (fulfillment) ve depo gibi maliyetlerinin bir kısmı devlet tarafından desteklenecek. Buna göre, şirketlere yıllık 7.5 milyon liraya, pazaryerlerine 15 milyon liraya, e-ticaret siteleri ve e-ihracat konsorsiyumlarına 25 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Bu destekler, Türkiye'den global pazarlara açılmak isteyen firmalar için önemli bir kilometre taşı olacak."

"TÜRK E-İHRACAT FİRMALARINA GLOBAL BİR AĞ SAĞLIYORUZ"

Ertuna, e-ihracat devlet desteklerinin Orta Doğu'da e-ihracat için önemine işaret ederek, "Orta Doğu, Türkiye'deki e-ihracat firmalarına birçok fırsat sunuyor. Bu firmaların e-ihracat teslimatı ve lojistik süreçlerinde aktif olarak rol alıyoruz. Mikro ihracat ile global pazarlarda yer almak isteyen firmaların teslimat ve lojistik süreçlerini üstleniyoruz. En fazla 300 kilogram ağırlığı olan ve maksimum 15 bin avro değerindeki ürünler için gümrük vergisi ödemiyor. Sadece Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) ile DHL şubelerine başvurulduğunda, gönderilerin mikro ihracat ile herhangi bir ülkeye hızlı teslimatı yapılıyor" dedi.

"ORTA DOĞU'YA E-İHRACAT HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR"

"Orta Doğu'ya e-ihracat ve global pazarlara açılmak için uygun bir dönemdeyiz" diyen Ertuna, lokasyon avantajı sebebiyle Orta Doğu'ya e-ihracatın her geçen gün büyüdüğünü belirtti. Ertuna, "Artık Türkiye'de online satış yapar gibi MENA bölgesindeki bir ülkeye ürün satabiliyorlar. DHL, bu anlamda Türk e-ihracat firmalarının önünü açıyor, global bir ağ sağlıyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEN EN ÇOK E-İHRACAT YAPILAN İLK 10 ÜLKE MENA'DAN 3 ÜLKE VAR"

DHL olarak Orta Doğu'da sınır ötesi e-ticaret veya e-ihracat süreçlerinde köprü vazifesi gördüklerine işaret eden Ertuna, "Bu bölgelerde satış hacmini artırmak isteyen ya da global stratejileri arasında MENA bölgesi bulunan şirketlere hızlı ve güvenilir teslimat seçenekleri sunuyoruz. Mikro ihracatta; depolama, taşıma ve dağıtım, entegre lojistik, gümrük ve sigorta gibi firmaların ihtiyaç duyduğu lojistik hizmetlerde aktif olarak rol alıyoruz" ifadelerini kulandı.

Türk firmaların mikro ihracat ve e-ihracattaki konumunun, yeni e-ihracat destekleri ve DHL gibi güçlü bir global ağı olan teslimat ve lojistik firmaları ile daha da yükseleceğini belirten Ertuna, şunları söyledi:

"Böylece yerel işletmeler bile uluslararası pazarlarda yer alabilir. Özellikle KOBİ'ler e-ihracatta önemli bir pay almaya başladı. Yurt dışına satış yapan mikro ihracatçılara uygulanan vergi muafiyetleri gibi destek ve teşvikler, Türk firmaların e-ihracat potansiyelini artırmaya devam ediyor. Türkiye'den en çok e-ihracat yapılan ilk 10 ülke MENA bölgesinden 3 ülke de var. Bunlar; Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Türk firmalar, DHL'in e-ihracat imkanları sayesinde bu pazarlarda önemli bir yer edinebilir."